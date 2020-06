Ana Rosa Quintana llama "idiotas" a Omar Montes, Susana Molina y demás asistentes a la fiesta ilegal

Este viernes saltaban todas las alarmas al salir a la luz unas imágenes en las que se podían ver a algunos famosos como Omar Montes o Susana Molina en una fiesta privada multitudinaria. La Comunidad de Madrid aún permanece en la fase 2 de la desescalada en la que tan solo se admiten reuniones de un máximo de 15 personas, y en la fiesta habría más un centenar de invitados.

La presentadora Ana Rosa Quintana ha criticado en El programa de Ana Rosa a los asistentes de esta fiesta ilegal al enterarse de la noticia. "Estos idiotas no saben que hay casi 45.000 muertos por el coronavirus", ha sentenciado la periodista.

Los colaboradores de AR han criticado especialmente a Omar Montes, ya que tiene contacto habitual con su abuela, perteneciente al mayor grupo de riesgo.

Piden perdón

Las grabaciones, publicadas por los mismos asistentes en sus redes sociales, revelan que nadie mantenía la distancia de seguridad ni llevaba mascarilla. El cantante Omar Montes ha asegurado que asistió al evento para promocionar su nuevo tema musical y que "no sabía con lo que se iba a encontrar" y que al ver la situación, grabó un vídeo y se fue.

El artista se ha disculpado públicamente y se ha excusado asegurando que no sabía las personas que asistirían. "Quiero pedir perdón y que la gente tome conciencia de que eso está mal hecho. Un beso para todos", ha explicado Montes. Susana Molina, exconcursante de La isla de las tentaciones, también se disculpó a través de sus redes sociales.

La ganadora de GH ha publicado en sus historias de Instagram un vídeo con el que dice estar arrepentida. "Esto no es una justificación, sino un perdón... Grabé un videoclip y me invitaron a presentarlo. No éramos conscientes de lo que nos encontraríamos allí. Ha sido una irresponsabilidad por mi parte y necesito pediros perdón al igual que hice con mi familia y amigos porque así lo siento", comentaba Molina.