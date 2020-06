Feijóo pide estabilidad ante las "borrascas" que se asoman y critica la "crispación" que atenaza política nacional

En un encuentro digital organizado por Europa Press, Feijóo ha asegurado que en la crisis que se inició en 2008 Galicia contó con una estabilidad y una mayoría que le permitió adoptar medidas, anticipar respuestas y lograr resultados "apreciados y apreciables", así como "constatables en todo tipo de baremos".

A su entender, cabe preguntarse si Galicia habría superado "las turbulencias económicas" de aquella crisis o habría combatido ahora la pandemia con más eficacia "con gobiernos fragmentados" o "minados por debates estériles". Además, ha dicho que también es "oportuno" preguntarse "si las nuevas borrascas que asoman en el horizonte" requieren gobernanza o no.

LOS PRESIDENTES DE CCAA NO TIENEN SITIO PARA "DEBATES BIZANTINOS"

El presidente de la Xunta de Galicia ha hecho hincapié en que la estabilidad es "un valor político que cotiza al alza en situaciones de crisis" y, por lo tanto, ha pedido preguntarse cuál es la fórmula que la garantiza. "El modelo que los gallegos instauran en Galicia se resume en una mayoría cordial, en una mayoría estable y una mayoría eficaz", ha destacado.

En este punto, ha defendido trasladar a las instituciones la unidad que practica "todos los días la sociedad" en todo tipo de actividades diarias. "No albergo dudas de que la crispación que atenaza la política nacional no tiene sustento social. España no es así y los españoles no somos así", ha enfatizado.

En este sentido, ha indicado que basta con "alejarse del cráter del volcán" y "acercarse a la mayoría de las comunidades autónomas para respirar un ambiente distinto". Tras elogiar la "cercanía" de los presidentes autonómicos en la gestión del día a día de la gente y sus problemas, ha subrayado que "no hay sitio en sus agendas para debates bizantinos" o para "responder a provocaciones que nos despisten de lo principal, lo prioritario y urgente".

DEFIENDE EL "AUTONOMISMO SOLIDARIO

A su juicio, eso explica que la pandemia "se afrontase mejor en las últimas semanas", cuando el Gobierno central apostó, aunque "tímidamente", por la "cogobernanza" autonómica que Galicia y otras autonomías habían propuesto desde el primer momento, dado que son las comunidades las que gestionan la sanidad.

En este sentido, ha subrayado que con esa decisión la España de las autonomías "se puso a prueba" y la "superó". "Se ha demostrado que son precisamente el punto fuerte del Estado y no el talón de Aquiles que algunos quieren ver", ha proclamado.

Feijóo ha indicado que en los últimos años el proyecto independentista y el neocentralismo "han mostrado sus profundas carencias" mientras que el "autonomismo solidario y arraigado en los territorios se ha afianzado con creces".

Por eso, ha dicho que a los gallegos les extraña que algunos partidos "se empeñen en trasladar a Galicia polémicas y ruidos ajenos a su idiosincrasia". "Vistos los resultados de unos y otros modelos, lo lógico sería trasladar al cráter de la política nacional el sosiego dinámico de autonomías como la gallega, con independencia del signo político que hay en cada una de las comunidades autónomas", ha agregado.

Durante la crisis del coronavirus, Feijóo ha afirmado que han practicado una "lealtad crítica con la administración central", aportando ideas, y ha subrayado que el "galleguismo español y europeo" tiene consecuencias positivas y se plasmas en actuaciones que repercuten en el bienestar de los ciudadanos.

DICE QUE EL PP HA ESTADO "A LA ALTURA"

En el coloquio posterior, Feijóo ha defendido la actuación del PP nacional que dirige Pablo Casado en la crisis del coronavirus y ha señalado que habría que reflexionar acerca de qué habría ocurrido y cuál habría sido la reacción del PSOE y Podemos si el Partido Popular estuviese en el Gobierno, hubiese decretado tantas semanas de estado de alarma y hubiese "ocultado" la cifra real de fallecidos por Covid-19.

Dicho esto, ha resaltado que en el pasado, con el Ejecutivo de Mariano Rajoy, se "aporreaba el Congreso", "se hacían escraches a los representantes y miembros del Gobierno" y se "insultaba de forma continuada y constante a los mismos". También ha aludido al "lío que se montó con el ébola, con una persona infectada".

"Si el PP hubiese estado al mando de la pandemia y hubiese tomado las decisiones con improvisación, con retraso y con ocultación como ha adoptado este Gobierno, no quisiera yo pensar cuál sería la actitud de los partidos que ahora están en el Gobierno", ha advertido.

El presidente de la Xunta ha afirmado que el PP ha estado "a la altura de las circunstancias, sin duda". Es más, ha subrayado que su formación ha ayudado al Gobierno a salir de la situación provocada por la pandemia porque "todos los presidentes autonómicos del PP estaban ayudándole" con propuestas "desde la más absoluta lealtad" mientras Casado ejercía la "lógica oposición y alternativa en el Congreso".

"Probablemente esto no habría ocurrido si fuese al contrario", ha abundado, para añadir que está seguro de que el Partido Popular ha tenido un "comportamiento de Estado mucho más intenso" que el que han tenido los socios de Gobierno de Pedro Sánchez.

Por todo ello, ha criticado algunos comentarios que ha escuchado contra su partido. "Ni tampoco me parece razonable ni justo algunos ataques que he visto sobre todo hacia la presidenta de la Comunidad autónoma de Madrid, que me ha parecido absolutamente impropio de que un Gobierno central esté contra una presidenta de una comunidad autónoma y, mucho menos declaraciones como las del vicepresidente del Gobierno acusando de actos criminales a la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha aseverado.