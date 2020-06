Sindicatos, patronal y Gobierno concluyen sin acuerdo la permanente del Consejo de Diálogo Social y seguirán "hablando"

Así lo han señalado los representantes de ambos sindicatos al término de la reunión celebrada este lunes a las 9 horas, un encuentro en el que "no ha sido posible cerrar un documento" y en el que el Gobierno les ha trasladado que "valorará" las demandas de los agentes sociales, han explicado Jesús Santos (UGT) y Chechu Rodríguez (CCOO) en declaraciones a Europa Press.

Por su parte, desde el Gobierno foral han enmarcado el encuentro de la permanente del Consejo de Diálogo Social en "un foro de puesta en común, de debate y avance en la negociación", en el que han recogido las propuestas de los agentes sociales. Un trabajo "continuo" en el que "seguirán hablando" y en el que entienden los puntos de vista "divergentes" existentes, que son "enriquecedores".

El secretario general de UGT de Navarra, Jesús Santos, ha explicado que este lunes se ha celebrado la permanente del Consejo de Diálogo Social con la intención de que el martes se celebrara el pleno de este órgano, pero finalmente "no se ha llegado a ningún acuerdo".

Según ha indicado, UGT mantiene "tres principios" para llegar a un acuerdo, que éste sea "visible y firmado con el Gobierno, con contenido y consistencia suficiente para financiarlo y compromiso presupuestario". Y ha señalado que, en la última propuesta enviada por el Gobierno foral, "los dos principios más importantes, contenido y compromiso presupuestario, no se concretan".

"Se nos dice que por la situación económica no se puede cuantificar, que no se sabe el dinero disponible y que sigamos hablando, pero por nuestra parte no vamos a firmar un acuerdo que no tenga ningún compromiso presupuestario porque estamos otra vez en las mismas", ha señalado Santos.

Por ello, según ha indicado, "hoy no hemos llegado a un acuerdo y el Gobierno ha quedado en que lo va a revisar". "Mañana teníamos previsto el pleno del Consejo de Diálogo Social con la finalidad de firmar el documento al que hubiésemos llegado, como no hay documento y no hay propuesta, desconozco si hay pleno. Nos comunicarán en el día de hoy si modifican o no su propuesta y si se mantiene el pleno del Consejo o no", ha comentado.

Ha afirmado Santos que el "ánimo" de UGT es de "seguir hablando y negociando de esto y cuantas cosas vayan apareciendo" y ha remarcado que seguirán estando en el Consejo de Diálogo Social y "dándole contenido, llevando propuestas para la reactivación".

"EL ACUERDO, MÁS LEJOS"

El secretario general de CCOO de Navarra, Chechu Rodríguez, por su parte, ha señalado que, en la propuesta presentada por el Ejecutivo, "las ayudas a las empresas se mantienen en un ámbito muy pequeñito y las ayudas a las personas, en un ámbito mucho más pequeñito".

Según ha indicado, "la gente necesita hoy ayudas, tanto a través de los complementos a las prestaciones de las personas que están en ERTE como en la conciliación". Y ha afirmado que "no podemos esperar a que el Gobierno decida cuánto dinero o cuándo le viene dinero y en qué condiciones va a venir".

"Lo que se nos plantea en conciliación también se nos hace escaso, no llega a las familias que más están sufriendo en este momento", ha sostenido Rodríguez, para quien el acuerdo "hoy está más lejos que hace una semana". En todo caso, ha expresado la disposición del sindicato a seguir negociando y ha esperado que el Ejecutivo "valore" sus propuestas.

A juicio del secretario general de CCOO, "el Gobierno tiene que hacer un ejercicio de cómo quiere definir su relación con el Consejo de Diálogo Social y poner medidas que de verdad ayuden a las personas". "El discurso del Gobierno yo lo firmo, pero no vale si no se materializa en propuestas y presupuesto", ha planteado.

En este sentido, ha señalado que entiende "las dificultades económicas y parlamentarias" del Gobierno, pero ha incidido en que "las personas que necesitan tener algún euro más para ir al supermercado no las entienden".