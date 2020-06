300 vehículos recorren Barcelona en una marcha lenta para reclamar medidas para la industria del espectáculo

Unos 300 vehículos han participado este lunes en Barcelona en una marcha lenta para reclamar medidas "concretas y valientes" para la industria del espectáculo ante la crisis de la covid-19. La convocatoria, con el lema 'Hagamos visible la industria del invisible', ha reunido unas 500 personas en el aparcamiento del Palau Sant Jordi, emblema de un sector dedicado al montaje, el sonido o la luz de todo tipo de acontecimientos.

La marcha ha recorrido la Gran Vía hasta la delegación del gobierno español, donde se ha leído un manifiesto. "Peligra la supervivencia de muchas empresas, se han anulado desde grandes festivales a las fiestas mayores. Estamos a cero", ha dicho Joan Carles Martín, presidente de la Associació de Professionals de l'Audiovisual Català (Apac).

Las principales reivindicaciones del sector son la prórroga de los ERTE más allá del 30 de junio, flexibilidad en la reincorporación escalonada de los trabajadores, exoneración del 100% de las cotizaciones por los trabajadores en ERTE o aplazamientos en pago de impuestos, entre otros.

Ante la imposibilidad de hacer grandes acontecimientos, la industria pide adecuar la reincorporación de las plantillas en función de la actividad empresarial. "Si no, no tenemos garantía de nuestra continuidad como empresa ni como sector", señala Martín, que recuerda que la parada se remonta en algunos casos al mes de febrero.

Uno de los principales factores es la estacionalidad, que supone un problema tanto por los festivales de verano que no se celebrarán como por acontecimientos corporativos o congresos de empresas que han perdido esta primavera los ingresos. "No serán cuatro meses de parada, prevemos que sean siete meses si todo va bien", asegura Martín, "mucho tiempo si no se toman medidas para poder mantener las empresas sin actividad".

Un sector "invisible"

El sector de la industria del espectáculo está "estrechamente vinculado" al sector cultural, pero su actividad, aseguran, también se desarrolla en sectores relacionados con la hostelería y el turismo.

"Somos un sector que el primer problema que sufrimos es que no estamos ubicados donde nos toca, y a la hora de recibir ayudas nos provoca problemas", asegura el responsable de Apac. Y es que afirman que allá donde hay un micrófono o un escenario, "ellos están", aunque el trabajo quede "invisibilizado".

Responsables de montar acontecimientos de la talla del Mobile World Congress (MWC), hasta fiestas mayores de pueblos, este lunes se han manifestado fabricantes, distribuidores, equipos técnicos, logística, ingenierías, consultores, escenógrafos, iluminadores, técnicos de sonido e iluminación, producción, 'riggers' o promotores de acontecimientos, entre otros.

La convocatoria al aparcamiento del Palau Sant Jordi para reclamar medidas para la industria del espectáculo ACN

Manifiesto a la delegación del gobierno español



Según la organización, la marcha lenta ha reunido unos 300 vehículos, la mayoría comerciales de las empresas del sector, y ha procurado ser "poco invasiva y molesta a los otros sectores de la sociedad". Desde Montjuïc, ha recorrido la Gran Vía hasta la calle Girona, y de aquí hasta la calle Mallorca, donde se ha leído un manifiesto reivindicativo ante la delegación del gobierno español en Cataluña.