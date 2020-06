Dardo de Ana Rosa Quintana a Pedro Sánchez: "Si rectificar es de sabios, este Gobierno es el más erudito de la historia"

El Ejecutivo ha modificado su criterio para abrir las fronteras españolas para la llegada de turistas extranjeros en varias ocasiones durante este último mes. El pasado viernes, el ministro de sanidad, Salvador Illa, anunciaba que las puertas no se abrirían a los turistas extranjeros hasta el próximo 1 de julio. Dos días después, el presidente Pedro Sánchez anunciaba la reapertura de fronteras para el próximo 21 de junio, excepto con Portugal.

La presentadora de El programa de Ana Rosa, Ana Rosa Quintana. ha criticado este lunes en su editorial el breve periodo de tiempo entre una decisión y otra. La periodista ha calificado la reapertura de fronteras como "una buena noticia para comenzar a reactivar la economía", no obstante, ha cuestionado la autoridad del mando único.

"Estamos ante un nuevo cambio de postura de Pedro Sánchez, que desdice nuevamente a uno de sus ministros. Primero rectificó a la ministra María Jesús Montero y ahora le da la razón al cambiar lo anunciado por Illa. No sabemos qué ha cambiado en estos tres días. No es la primera vez que rectifica a sus ministros. Yo me pregunto: ¿El mando único es Sánchez?", ha comentado la presentadora de Mediaset.

Quintana ha planteado la duda de si este tipo de decisiones son tomadas por expertos o si, por el contrario, se involucran motivaciones de índole política. "Qué pintan los ministros a los que Sánchez rectifica y si, realmente, son los científicos o el presidente quien decide todo", ha añadido la conductora del magazine matutino de Telecinco.

Ana Rosa ha puesto en duda la buena comunicación entre los miembros del Gobierno de coalición. "Al final tienen que estar todos los ministros pendientes de si el presidente les desmiente luego o no. No hay comunicación", ha sentenciado la periodista arremetiendo contra Pedro Sánchez.

"Lo que sí nos queda claro es que cualquier cosa que anuncie un ministro puede ser puesta en cuarentena hasta que el presidente la rectifique o ratifique", ha comentado la conductora del programa. "Si rectificar es de sabios, este Gobierno es el más erudito de la historia", ha concluido Ana Rosa en forma de dardo frente al cambio de decisiones del Ejecutivo español.