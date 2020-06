Coronavirus.- Tagomago Fest es trasllada al juliol amb bandes com Wind Atlas, Mausoleo, Alfa Estilo o Sistema

Segons ha informat l'organització en un comunicat, aquest festival s'haguera celebrat a mitjan juny, però la Covid-19 ha obligat a retardar-ho una mica més d'un mes.

El responsable del Tagomago, Antoni Aura, ha demanat "paciència i compressió" als seguidors: "Seran edicions especials, amb tot el que comporta aquesta nova normalitat o la retallada normalitat passada", ha assegurat.

Aura ha afegit que estan treballant en les diferents situacions que se'n van a trobar, ja que hi haurà canvis en el line-up del festival, cauran músics i s'incorporaran uns altres per motius aliens a l'organització i a l'auditori.

També hi haurà nous protocols de seguretat per als assistents, "en els quals els espectadors jugaran un paper important protegint als altres per a protegir-se a ells mateixos, sense oblidar els obligatoris canvis d'aforament per motius de seguretat, o els temuts calendaris per canvis de fases o repunts". En definitiva, ha dit, "haurem de pensar que es tracta d'una transició temporal necessària, ja que tenim un inesperat convidat nou anomenat Covid-19".

Al mateix temps, Aura ha extret una lectura "positiva" d'aquesta conjuntura excepcional: "El canvi de data, ficant-nos de ple en l'estiu a la fi de juliol, és tot un desafiament inèdit per a nosaltres. Per primera vegada, La Mutant obrirà a l'estiu, moment en el qual habitualment cessa la maquinària de la ciutat. I dic que és un desafiament perquè també veurem brillar l'auditori i la música amb la llum més bonica de l'any a València. Sempre vaig ser un enamorat d'eixa llum que Sorolla plasmava del nostre mar i les nostres costes".