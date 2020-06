Coronavirus.- Educació regula les devolucions de Xarxa Llibres i proposa quarantena per als llibres retornats

Els bancs de llibres de 'Xarxa Llibres' tenen per objectiu garantir la gratuïtat dels llibres i els materials curriculars i, al mateix temps, complir amb l'objectiu pedagògic d'involucrar l'alumnat i tota la comunitat educativa en el bon ús dels materials, amb valors com la solidaritat i la corresponsabilitat, segons ha recordat la Generalitat en un comunicat.

Tenint en compte les circumstàncies extraordinàries derivades de l'emergència sanitària, s'han introduït novetats en el procediment de tramitació pel que fa al present curs. Com a regla general, els centres han de mantindre per al pròxim curs els llibres de text i la resta de materials curriculars utilitzats durant l'actual curs 2019-2020, de manera que reposaran únicament les unitats necessàries per a completar els lots incomplets i substituir solament els que es consideren deteriorats. Igualment, també podran renovar sense cap problema les llicències digitals que hagen caducat.

No obstant açò, es preveuen excepcions que permetran canviar els llibres de text. La primera és que els centres que havien iniciat un procés de renovació de llibres en cursos anteriors i necessiten donar continuïtat al projecte engegat podran fer-ho. També els centres que a causa de la crisi sanitària han afegit metodologia digital per a adaptar-se a la formació no presencial durant aquest últim trimestre i desitgen continuar amb el projecte en el pròxim curs, podran substituir els llibres de text per llicències digitals.

Els centres també podran canviar els llibres de text i material curricular de primer i segon curs de Primària, ja que es tracta de material majoritàriament no reutilitzable, així com en cas que l'ISBN haja sigut descatalogat per l'editorial o es tracte de centres incomplets que implanten un nou curs.

L'alumnat participant en el programa de banc de llibres no haurà de presentar cap sol·licitud per a participar en el banc de llibres 2019-2020, ja que aquesta condició es manté. En aquest curs 2019-2020 s'han beneficiat dels bancs de llibres de 'Xarxa Llibres' un total de 431.733 alumnes de centres educatius valencians; d'aquest, 51.876 alumnes de Castelló; 222.174 de la província de València i 157.683 d'Alacant.

RECOMANACIONS DE SEGURETAT

La devolució dels lots de llibres per part de les famílies es farà una vegada acabe l'actual curs, el pròxim 18 de juny en Infantil i Primària i el 16 de juny en ESO. No obstant açò, l'alumnat de Quart d'ESO que es present a les avaluacions extraordinàries que es programaran entre el 19 juny i l'1 de juliol podrà retornar els llibres en acabar els treballs o les proves que haja de fer.

En aquest context, cada centre educatiu organitzarà en les dates que considere més adequades la tornada dels llibres al seu centre per a assegurar que estiguen tots els materials preparats perquè el 7 de setembre estiguen a la disposició de l'alumnat.

Educació ja ha avançat als centres educatius sostinguts amb fons públics que participen en 'Xarxa Llibres' una sèrie de recomanacions per a efectuar el procés de devolució dels lots de llibres de text per part de les famílies en els centres on es troben matriculats els seus fills i filles en l'actual curs 2019-2020.

Aquesta guia recomana als centres establir horaris o facilitar cita prèvia per a la devolució dels lots per part de les famílies, amb la finalitat d'evitar massificacions o cues. Així mateix, es demana respectar les mesures de seguretat i salut, així com el distanciament social i l'ús de mascareta, quan les famílies accedisquen al centre per a dur a terme la devolució del lot de llibres.

També es prega mantindre una distància de dos metres entre la persona que entrega el lot i la persona que revisa l'entrega. El o la responsable de comprovar la devolució dels llibres haurà de deixar constància de l'entrega completa del lot mitjançant el document d'entrega de llibres i material curricular.

El tràmit de devolució de lots s'haurà de fer en un lloc habilitat a aquest efecte i la revisió del material podrà fer-se de dos maneres. Les dos inclouen una quarantena per als llibres d'un mínim de cinc dies en el centre escolar.

Les dos propostes que fa la Conselleria als centres és revisar l'estat dels materials en el mateix moment de l'entrega, respectant sempre la distància i fent ús dels sistemes de protecció recomanats per les autoritats sanitàries, i posteriorment sotmetre als llibres a la quarantena obligatòria, o bé guardar el material retornat (si s'utilitzen borses, aquest hauran de ser, preferiblement, de paper) durant un mínim de cinc dies.

Després del període de quarantena, serà quan es revisarà l'estat dels llibres mantenint sempre les condicions de seguretat i prevenció adequades. Finalment, també s'informa als centres que l'alumnat matriculat en Primer i Segon de Primària en l'actual curs 2019-2020 queda exempt de la devolució del lot de llibres atés que la majoria d'aquest no són reutilitzables.