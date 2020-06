Coronavirus.- Polítics valencians apel·len a la responsabilitat i a no baixar la guàrdia en la fase 3 avançada

En aquesta fase 3 avançada, la distància social passa a 1,5 metres, s'eliminen les franges horàries i es permeten activitats esportives a l'aire lliure amb fins a 50 persones. La majoria d'establiments i espais públics tancats poden obrir al 75% del seu aforament i fins al 100% en les terrasses amb dos metres de distància i esdeveniments culturals a l'aire lliure amb un màxim de 800 assistents.

La consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, ha estrenat la fase 3 visitant el centre de salut pública de Castelló per a agrair als treballadors el seu esforç en la lluita contra el coronavirus. "Anem a treballar per a millorar la coordinació entre assistència sanitària i salut pública", ha asseverat.

Per part dels partits, Compromís ha recordat la importància de seguir utilitzant mascareta i llavar-se les mans assíduament. "I, sobretot, tinguem seny", ha reivindicat en un 'tuit'.

D'Unides Podem, la seua síndica, Naiara Davó, ha destacat la fase 3 com un esforç conjunt, però també "una responsabilitat amb les nostres famílies, veïnes i tota nostra Comunitat". "Responsabilitat per a no tornar al que ens va fer fràgils, sinó per a renàixer més fortes", ha exclamat.

Entre l'oposició, la cap del PP valencià, Isabel Bonig, ha recordat el que "ha costat arribar, a trompades, amb dubtes i incerteses". "Però la Comunitat Valenciana segueix endavant. Molta precaució i responsabilitat, per favor. No podem permetre'ns ni un pas arrere", ha recalcat en la mateixa xarxa social.

Una crida a no baixar la guàrdia en la qual ha coincidit el líder de Cs a la Comunitat, Toni Cantó, ressaltant que aquest diumenge no va haver morts per Covid-19 i que les persones ingressades ja no arriben al centenar.