Coronavirus.- Les botigues ja poden adherir-se a les ajudes de 75 a 250 euros per a comprar bicis i patinets

Durant aquesta setmana es farà públic el llistat de participants, després del que a partir de la pròxima s'aplicarà el descompte en el propi establiment, segons l'ordre publicada en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV).

Les ajudes pretenen potenciar l'ús de vehicles individuals sostenibles i, al seu torn, reanimar el consum i fomentar l'activitat del xicotet comerç davant la crisi del coronavirus. S'emmarquen en el pla valencià de foment de l'ús de la bicicleta.

Aquesta nova línia d'ajudes, amb una inversió total de mig milió d'euros, subvencionarà l'adquisició de bicicletes convencionals de caràcter d'urbà, bicis elèctriques, vehicles de mobilitat personal elèctrics (patinets) i kits d'electrificació de bicicletes en tots els establiments i botigues amb seu a la Comunitat Valenciana que s'adherisquen.

Les ajudes són de fins a 250 euros en el cas de bicicletes elèctriques (l'import no podrà sobrepassar els 1.400), de 75 per a les no electrificades (fins a 500 euros) i igualment de 75 per a patinets elèctrics (límit de 450 euros).

També es poden aplicar a la instal·lació de kits d'electrificació, amb un import de fins a 200 euros (el preu màxim del kit està fixat en 600), o a la compra de bicicletes amb elements de càrrega per al transport infantil, en aquest cas les ajudes seran de 150 (el preu de la bicicleta familiar no podrà passar de 700).

Els interessats han de complir el requisit únic de ser residents a la Comunitat, amb una ajuda per persona i vehicle, i podran consultar el llistat de comerços a la campanya en un web habilitat per la Conselleria de Mobilitat. No hi haurà ajudes si la compra no s'efectua a través d'una de les botigues adherides.

Una vegada seleccionat l'establiment i el vehicle, cada sol·licitant haurà d'omplir en el local la documentació necessària. Ja acreditada i aprovada, podrà beneficiar-se de l'ajuda en el moment de la compra i l'import de la subvenció serà descomptat directament del preu de venda.

Els vehicles subvencionats no podran vendre's durant un termini de dos anys. Portaran una etiqueta identificativa amb el logo de la Generalitat i hauran d'estar homologats per al seu ús a Espanya.