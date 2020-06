Irene Rosales reconoce que se siente "culpable" al pensar en la muerte de su madre: "He sido muy egoísta"

Es difícil saber gestionar todas las emociones que siguen a la muerte de una madre. Parece que son eternas y cuando se van dejan a cualquiera con la sensación de volver a ser un ser indefenso. Quizá por eso llegue el sentimiento de la culpa, de no haber estado más con ellas en vida. Así se siente Irene Rosales.

La esposa de Kiko Rivera ha sido la protagonista este fin de semana de La escalera de las emociones del programa en el que colabora dentro del engranaje de Telecinco, Viva la vida. Y desde luego ha sido todo un torrente de sentimientos, puesto que no se ha reservado en absoluto, como por otra parte suele ser habitual.

Rosales no ha tenido reparos en hablar abiertamente sobre qué ha supuesto para ella el fallecimiento a principios de año de su madre Dolores y cómo aún a día de hoy aprende poco a poco a lidiar con ello, llegando con sus palabras a una sinceridad desgarradora.

"Si tengo que poner la palabra culpa en mi vida la pongo con el hecho de que yo me siento culpable de que demos por hecho que las personas nos van a durar toda la vida. Me acostumbré a ver que mi madre tenía que cuidar de mi padre y yo tenía mi vida, podía salir...", comenzaba relatando la neura de Isabel Pantoja, incidiendo en una de sus sentires más viscerales: la culpabilidad.

"Entonces me siento culpable por no haber hecho que mi madre hubiese disfrutado de su vida también. Me he sentido muy egoísta. Lo pienso todos los días", reconocía con la voz entrecortada y las lágrimas brotando de sus ojos: "Creemos siempre que nunca nos va a faltar esa persona, que la vamos a tener siempre ahí y quien se me ha ido a mí ha sido la primera figura en mi familia, mi pilar".

Rosales, que este mismo lunes cumple 29 años, cree que "ese pilar siempre hay que cuidarlo y yo quizás lo he tenido ahí, me ha ayudado en todo, pero yo no le he dado lo que se merecía".

Asegura que esa mortificación, sin embargo, cambia cuando tu percepción ya no es la de hija, sino la de madre: "Desde que soy mamá no he pensado que mi madre también tenía que tener vida. Mi madre no se quejó pero si yo le hubiese dado esa vidilla le hubiese venido muy bien. Nos olvidamos de que esa madre también necesita una vida. Me va a costar quitarme esta culpa".

Para acabar, la televisiva tuvo unas palabras de amor sobre su pareja: "Lo que más me gusta de Kiko es que está muy pendiente de mí, es muy cariñoso, siempre sabe sacarme una sonrisa, siempre me pregunta qué me pasa, cómo estoy. Me evade muchísimo de los problemas, le quita hierro al asunto".