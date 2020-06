La Llei del Joc entra en vigor aquest dimarts amb publicitat restringida i distància mínima de 850 metres a col·legis

L'objectiu de la norma, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), és donar resposta a la creixent preocupació social per la proliferació d'activitats de joc, protegir els menors d'edat, donar seguretat als clients i evitar el frau.

Per a açò, les màquines escurabutxaques que estan dins de locals d'hoteleria comptaran amb un mecanisme d'activació i desactivació i no podran emetre llum i so mentre no estiguen sent usades. Els hotelers tenen l'obligació d'instal·lar aquest sistema en un any.

També es planteja l'eliminació progressiva de les màquines auxiliars d'apostes conforme vagen acabant les llicències i s'incorpora un títol nou en la norma sobre mesures de prevenció del joc patològic.

A partir d'ara, s'estableix una distància mínima de 500 metres entre els nous salons de joc, bingos i casinos, no per als ja actius. La Generalitat no podrà concedir noves llicències ni permisos d'explotació de noves màquines fins a dins de quatre anys.

Una altra de les novetats és impedir l'accés als qui presenten símptomes d'embriaguesa o figuren en el registre de persones excloses d'accés al joc de la Comunitat Valenciana.

En cas contrari, les multes aniran de 601 a 6.000 euros i podran arribar a la suspensió temporal de l'autorització o el tancament del local per un any. Les sancions molt greus ascendiran fins a 600.000 euros i a suspensions de cinc anys. Tota la recaptació anirà destinada a finançar programes de prevenció i lluita contra la ludopatia.

La publicitat de les cases d'apostes queda restringida en els mitjans de comunicació públics autonòmics com la radiotelevisió valenciana À Punt. També s'incentivarà amb beneficis fiscals i ajudes a mitjans, clubs esportius i associacions que facen campanyes contra la ludopatia.

REBUIG DEL SECTOR

Des de la seua aprovació va despertar les crítiques de part del sector. La Unió de Treballadors de Salons de Joc de la Comunitat, que agrupa empleats dels 426 salons de joc, van entregar 1.630 firmes en contra. La patronal del joc privat a Espanya Cejuego va alertar que "portarà pobresa i atur, que se sumarà al generat per la major crisi econòmica i social que viu el país".

També la Confederació Empresarial Valenciana (CEV) va demanar que es tinga en compte la crisi del coronavirus i que no es posen en perill més llocs de treball amb una llei que no veu "prioritària". SOS Hoteleria va llançar la campanya 'TANCAT per la Llei del Joc' per a advertir del tancament definitiu dels seus negocis.

En la mateixa línia, les associacions del sector del joc Andemar CV, Anesar CV, Apromar, Asvomar, les patronals del sector del joc privat Cejuego i Anesar, la Confederació d'Empresaris d'Hoteleria i Turisme de la Comunitat (Conhostur), les seues associacions membre i el sindicat UGT van demanar conjuntament la paralització de la llei en preveure "grans estralls" en l'ocupació.