El sinistre s'ha registrat, per causes no precisades, sobre les 8.25 hores. Fins al lloc dels fets el CICU ha mobilitzat una unitat del SAMU i una altra de SVB.

L'equip mèdic del SAMU ha assistit una dona de 22 anys per policontusions. Posteriorment, la ferida ha sigut traslladada a l'hospital Intermutual de Levante en Sant Antoni de Benaixeve en l'ambulància de suport vital bàsic.