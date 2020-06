La familia de Ana Obregón arropa a la actriz en una fecha tan señalada

El pasado sábado, 13 de junio, se cumplía el primer mes desde que muriese Álex Lequio. Su madre, Ana Obregón, aún no es capaz de adaptarse a su nueva vida. Nadie la culpa. Por eso ha sido la única de la que no es posible confirmar si asistió a la reunión de la familia este fin de semana.

Hace un año, qué rápido pasa el tiempo, la actriz no cesaba de subir fotografías de la felicidad que inundaba la casa de sus padres, puesto que celebraban su aniversario de bodas. Sin embargo, en este 2020 apenas si hay imágenes porque aún viven todos con el recuerdo del fallecimiento del joven empresario (y hasta de su Luna, su perra, pocos días después) muy caliente en la memoria.

Antonio García Fernández y Ana María Obregón Navarro, sus padres, han sacado fuerzas de donde no las hay para estar con los suyos el día que cumplen 66 años juntos, y toda la familia, a excepción parece ser de la bióloga, que se ha recluido en casa y no quiere aparecer públicamente, han estado con ellos.

Javier era el primero en llegar en su coche, que tiene los cristales tintados, algo que se repetiría en el resto de vehículos, y con la mascarilla puesta se detenía un momento ante los medios para informar de que su hermana está "bien" y que, por supuesto, toda la familia está apoyándola, arropándola y pendiente de ella día y noche.

Juancho, el otro varón, que tenía el semblante muy serio y apesadumbrado, no tuvo ganas de pararse con la prensa y se metió directamente en la casa. Tras él, Amalia y Celia, sus hermanas, que hasta se han trasladado a Barcelona para estar al lado de la intérprete de 65 años, aparecían juntas y afirmaban que Ana Obregón está "triste pero bien".

Los fotógrafos y la prensa no pudieron confirmar que la protagonista de Ana y los 7 viajara en ninguno de estos coches así como si no estaba desde antes en el interior de la vivienda. De sobra es sabido que para Ana Obregón su familia es un enorme refugio, por lo que no sería descabellado que de las primeras salidas de la presentadora fuera para poder ver a sus allegados.