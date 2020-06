Melania Trump bloqueó a Ivanka cuando su hijastra trató de arrebatarle la 'Oficina de la Primera Dama'

La hija del presidente de Estados Unidos, Ivanka Trump, ha sido uno de los miembros más activos del entorno político de Donald Trump y lo fue durante su campaña electoral y justo después, cuando llegó a instalarse en el ala oeste de la Casa Blanca.

La ambición de Ivanka era mucha y parte de los recursos destinados a la Oficina de la Primera Dama, la división que se ocupa de atender a la mujer del presidente y de gestionar su agenda y necesidades, fueron destinados a la oficina de Ivanka en la Casa Blanca.

Ahora, gracias al libro The Art of Her Deal, de la reportera del Washington Post y ganadora del Premio Pulitzer Mary Jordan, se ha sabido que la mujer de Trump, Melania, tuvo incluso que andarse con cuidado para no ser ninguneada.

Según los testimonios obtenidos por la reportera la hija mayor de Donald Trump intentó que su padre cambiara el nombre de la Oficina de la Primera Dama a la Oficina de la Primera Familia, donde Ivanka quería integrarse.

Sin embargo, Melania, viendo peligrar su influencia y protagonismo, "no permitió que eso sucediera", y estableció "límites firmes" con su hijastra.