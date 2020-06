Cuesta afirma que Ciudadanos ha demostrado en esta crisis sanitaria ser un partido "sensato y dialogante"

"A Ciudadanos se le va a juzgar por lo que está haciendo en el ámbito nacional, autonómico y municipal", afirma Cuesta, quien rechaza su participación en el Gobierno de Sánchez "nos reunimos con el Gobierno para establecer criterios sanitarios, económicos y sociales para salir del Estado de Alarma, y seguiremos reuniéndonos si con ello contribuimos a mejorar la vida de la gente, no le estamos regalando nada a Sánchez".

"Que el Gobierno tardó en decretar el Estado de Alarma, es evidente, pero también que no tenía un plan B para salir de él", afirma Cuesta, quien sostiene "que si no llega a ser por la determinación y capacidad de negociación de Ciudadanos seguiríamos en situación excepcionalidad más allá del 21 de junio, y lo que es peor dejando a millones de personas desprotegidas ante un posible rebrote, con las fronteras cerradas y al pairo en la brutal crisis económica que tenemos encima".

El responsable de Ciudadanos entiende que el centro es un espacio político difícil de ocupar y explicar, pero no de desempeñar "mientras que a otros se les llena la boca definiendo, desde sesudos planteamientos cual es su posición política, mientras que pierden el tiempo en disquisiciones sobre rojos y azules, nosotros somos simplemente modestos y útiles".

Para el líder del partido naranja la gestión que ha hecho este Gobierno de la crisis "ha sido desastrosa", sin embargo, entiende que la crispación no lo va a arreglar "y es justo lo contrario lo que los ciudadanos esperan de nosotros, lo fácil ahora es hacer política del decibelio, lo complicado es pensar con la cabeza y no con el estómago. Y eso es lo que estamos haciendo, aunque no nos gusta Sánchez ni nos fiemos de él", añade.