Caixa Popular llança la primera targeta bancària que promou la igualtat de gènere

Es tracta d'una iniciativa pionera a nivell europeu i probablement a nivell mundial, ja que en l'actualitat no existeix en el nostre país cap entitat amb aquest tipus de producte.

Caixa Popular constituirà durant enguany un fons, per a el 2021 repartir-ho entre les entitats socials que treballen iniciatives centrades en l'àmbit de la dona i el foment de la igualtat. En finalitzar el present exercici, obrirà una convocatòria perquè es presenten aquests projectes.

Clients i no clients de Caixa Popular podran contractar la 'Targeta Dona', que no té comissions d'obertura, ni de manteniment, sempre que es pague amb la targeta més de 1.500 euros en compres durant un any. Està pensada per a homes i dones, conscienciats amb la igualtat i un món millor. Per a no clients, serà de crèdit. Els clients de Caixa Popular podran triar la modalitat de crèdit o mixta: de dèbit i crèdit.

La targeta, que a més és biodegradable i respectuosa amb el medi ambient, es pot sol·licitar online en