La Comunitat Valenciana no registra morts i suma 19 altes i 11 casos en les últimes 24 hores

La Comunitat Valenciana no ha registrat cap defunció amb coronavirus en les últimes 24 hores i ha confirmat onze nous casos positius i 19 altes hospitalàries des de l'última actualització del dissabte.

S'han comptabilitzat onze nous casos diagnosticats per PCR que eleven a 11.404 el total. Nou d'ells es corresponen a la província de València, que suma 5.865 casos des de l'inici de la pandèmia, i dues sense assignar. Castelló acumula 1.591 casos i Alacant 3.940, mentre que hi ha altres sis sense assignar.

De tots els casos positius detectats, es troben actius en aquests moments 2.211, la qual cosa suposa només el 12,7% del total.

En les últimes 24 hores s'han registrat 19 altes a pacients amb la malaltia, la qual cosa eleva a 13.755 el total de persones curades des que va començar la pandèmia. Per províncies, 1.640 s'han recuperat a Castelló, 4.772 a Alacant i 7.338 a la província de València. A més de cinc sense assignar a cap província.

Per part seua, el nombre de pacients hospitalitzats en tota la Comunitat Valenciana se situa ja per davall de cent i els pacients en UCI es mantenen en 13. Hi ha nou persones ingressades a Castelló, una en UCI; 37 a Alacant, sis d'ells en UCI; i 53 a la província de València, sis d'ells en UCI.

El total de defuncions es manté en 1.458 persones (223 a la província de Castelló, 507 en la d'Alacant i 728 a la de València).

El nombre d'altes de professionals sanitaris és de 2.256 i el nombre total de positius en professionals en aquests moments és de 509. El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus han sigut 391.501, de les quals 277.168 han sigut a través de PCR i 114.333 a través de test ràpid.

Situació en residències de majors

Hui dia hi ha algun cas positiu en 50 centres de majors, set a la província de Castelló, 13 en la d'Alacant i 30 a la província de València. Cap resident ni treballador ha donat positiu per coronavirus en les últimes 24 hores, com tampoc cal lamentar cap mort nova.

En aquests moments, es troben sota vigilància activa de control sanitari 28 residències en la Comunitat Valenciana (huit a la província de Castelló, set a Alacant i 13 a València).