Caixa Popular lanza la primera tarjeta bancaria que promueve la igualdad de genero

Se trata de una iniciativa pionera a nivel europeo y probablemente a nivel mundial ya que en la actualidad, no existe en nuestro país ninguna entidad con este tipo de producto.

Caixa Popular constituirá durante este año un fondo, para en 2021 repartirlo entre las entidades sociales que trabajen iniciativas centradas en el ámbito de la mujer y el fomento de la igualdad. Al finalizar el presente ejercicio, abrirá una convocatoria para que se presenten dichos proyectos.

Clientes y no clientes de Caixa Popular podrán contratar la 'Tarjeta Dóna', que no tiene comisiones de apertura, ni de mantenimiento, siempre que se pague con la tarjeta más de 1.500 euros en compras durante un año. Está pensada para hombres y mujeres, concienciados con la igualdad y un mundo mejor. Para no clientes, será de crédito. Los clientes de Caixa Popular podrán elegir la modalidad de crédito o mixta: de débito y crédito.

La tarjeta, que además es biodegradable y respetuosa con el medio ambiente, se puede solicitar online en