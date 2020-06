José Antonio Avilés asegura que se retira de la televisión... "hasta que esté bien"

El colaborador televisivo José Antonio Avilés no está en el ojo del huracán porque el huracán es él mismo. Desde que el joven fuera como concursante a Supervivientes, el habitual de Viva la Vida se ha visto desenmascarado: mentiras, deudas y denuncias han salido a la luz en la vida de Avilés.

Tras regresar de Honduras el colaborador ha sido vapuleado plató tras plató según se han ido descubriendo todas las falsedades que haya podido contar y han ido saliendo testimonios de personas que afirmaban haber sido perjudicadas incluso económicamente por el poco ético proceder del colaborador.

Viéndose acosado por los argumentos y las pruebas en todos los espacios, el sábado por la noche en el Deluxe sin ir más lejos y de forma indirecta pues ni siquiera fue invitado ya, el domingo anunciaba en Viva la vida que deja la televisión, algo que nadie parece haber creído del todo.

"Me marcho. Hoy es mi último día en televisión" ha asegurado, según dijo aconsejado por su familia y su entorno. Pero no vendía muy largo su regreso, pues añadía que volverá "cuando esté bien y me encuentre con fuerzas". Pues lo que necesita ahora es "estar tranquilo".

José Antonio Avilés trabajaba asegurando ser periodista, algo que se ha demostrado que no es, en Viva la vida, programa al que regresaría después de ese supuesto descanso, que la mayoría de sus compañeros creen que será muy breve, incrédulos ante las intenciones de dejar la televisión de su colega, que afirmó días atrás estar en tratamiento psicológico para superar su tendencia a la mentira.