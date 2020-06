La corresponsal de TVE en China, "harta, cansada y agotada" de la censura para informar del Covid: "Te borran todo"

La corresponsal de TVE en Pekín, Mavi Doñate, ha denunciado las dificultades por parte de las autoridades chinas a la hora de que tanto ella como sus compañeros puedan informar de las novedades respecto al coronavirus en el país donde se originó la pandemia.

De esta forma, y coincidiendo con un rebrote en la capital del país asiático, la periodista ha alzado la voz en señal de protesta en sus redes sociales. Ahí denuncia la censura y los enormes obstáculos a los que se enfrentan para informar sobre el Covid-19.

#Pekín hoy me reconozco agotada, harta, cansada y enfadada de que no nos dejen grabar nada de nada. Allá donde vamos para sacar imágenes acabamos rodeados de 10 policías. Enseñas 20 veces la documentacion te hacen borrar todo...no sabéis lo que cuesta sacar una historia propia pic.twitter.com/Cd6w891v8s — Mavi Doñate (@mavidonate) June 14, 2020

"Hoy me reconozco agotada, harta, cansada y enfadada de que no nos dejen grabar nada de nada. Allá donde vamos para sacar imágenes acabamos rodeados de 10 policías. Enseñas 20 veces la documentación, te hacen borrar todo... No sabéis lo que cuesta sacar una historia propia", escribe en Twitter a modo de lamento.

"Y todo por querer grabar una fila de vecinos a los que van a hacer el test porque estuvieron en el mercado cerrado por el nuevo brote. Le explicamos que es algo positivo. Da igual... Es imposible trabajar", denuncia la corresponsal del ente público.