Albert Barranco sorprende con 15 kilos más y nuevo 'look' tras su paso por 'Supervivientes'

Varios días después de finalizar Supervivientes, aunque él no llegó a la final, Albert Barranco, semifinalista, ha reaparecido con un acusado cambio físico y de imagen desde que lo vimos por última vez luchando en pleno reality.

El que fuera tronista de MyHyV, ha acudido este domingo a Viva la vida, donde se dejó ver con algo más de peso y nuevo look, ahora rubio platino y sin la barba que se dejó durante el programa de superviviencia.

En Honduras perdió más de 10 kilos, que solo tardó unos días en volver a ganar. "He cogido 15 kilos desde que acabó el concurso", dijo en el programa de Telecinco. "Estaba en el chasis", remató respecto a este tema.

Barranco, en el plató de 'Viva la vida'. MEDIASET

Barranco confirmó que sigue con su novia. y confirmó, una vez más, que en su momento tuvo algo más que una amistad con Gloria Camila.

"Cambié de opinión porque yo no soy nadie para vender a nadie y decir algo que una persona no quiere. No quiero dejar mal a nadie. Ella me pide que lo niegue y no soy nadie para no hacer lo que la chavala dice", explicó sobre el cambio de versión que hizo en su día. "Simplemente pasó y ya está. Ella lo va a negar y yo voy a decir esto, que es la verdad", zanjó el superviviente.