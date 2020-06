El 70% del país entra hoy en fase 3 y Galicia es la primera comunidad en estrenar "la nueva normalidad"

Unos 34 millones de españoles (un 70% del país, aproximadamente) estarán hoy en fase 3, el último de los escenarios que dibuja la desescalada y que relaja, un poco más, las restricciones. Después de eso, no hay más fases; lo siguiente será ya la ‘nueva normalidad’, esa que Galicia estrena hoy de forma pionera. Así, se convierte en la primera comunidad que sale oficialmente del estado de alarma antes de que lo haga el resto el 21 de junio, cuando la libre circulación será total para todos.

Mientras Galicia se adentra en ese ‘ansiado’ nuevo horizonte, 13 provincias y la ciudad autónoma de Ceuta darán el salto hoy a la fase 3. Se trata de la Comunidad Valenciana al completo, las tres provincias rezagadas de

Castilla-La Mancha (Toledo, Ciudad Real y Albacete), las regiones sanitarias de Girona y Cataluña central, las provincias castellanoleonesas de Valladolid, Burgos, León, Zamora y Palencia y la ciudad autónoma de Ceuta, que se suman a las que ya lo hicieron una semana antes.

En manos de los presidentes autonómicos queda ahora dar por superada esta fase y salir del paraguas del estado de alarma hacia la ‘nueva normalidad’, como ha hecho Feijóo en Galicia. Solo la Comunidad de Madrid, Barcelona y su área metropolitana, Lleida y cuatro provincias de Castilla y León (Salamanca, Ávila, Segovia y Soria, las más pegadas a Madrid) continuarán un paso por detrás, en la fase 2.

Madrid

En la decimocuarta conferencia de presidentes autonómicos, la última que se celebró en estado de alarma, la presidenta madrileña pidió a Sánchez ahondar en medidas para el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, planes nacionales en caso de rebrote y rebaja de IVA del toro de lidia.

A través de su cuenta de Twitter, Isabel Díaz Ayuso desgranó que, en primer lugar, quiere que se profundice en el plan del aeropuerto, una reivindicación que viene realizando desde hace semanas. Como propuestas había pedido poner en marcha seguros de viaje, test o entrada con certificado y cámaras térmicas.

Una pantalla muestra un control de temperatura en el Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez. DANIEL RAMO / MINISTERIO DE TRANSPORTES / EFE

Cataluña

Pese a que el plan inicial era que Lleida, Barcelona y su área metropolitana no avanzaran esta semana en la desescalada, el president Quim Torra planteó ayer un nuevo escenario. Concretamente, que toda Cataluña estuviera en la fase 3 en los próximos días. "Los resultados lo avalan", sostuvo en la conferencia telemática. Fuentes consultadas por EFE aseguran que tanto Lleida como Barcelona podrían estrenar la fase 3 entre el miércoles y el jueves, si el Gobierno español lo avala.

La petición de Torra coincide con un fin de semana en el que las playas han estado abarrotadas de bañistas que no respetaban la distancia social y que obligó a cerrar las playas de Nueva Icaria, Bogatell, Llevant y Mar Bella. El Ayuntamiento, por eso mismo, se plantea sancionar a partir de ahora a todos los que no cumplan con la medida. "La sanción podría ser de unos 100 o 200 euros, la misma que por no llevar mascarilla".

La playa de la Barceloneta, este sábado 13 de junio. ACN

Comunidad Valenciana

Las tres provincias de la Comunidad Valenciana avanzan hoy a la fase 3, que amplía el número de personas en las reuniones, permite la movilidad interprovincial, se habilitan las barras de los bares... Pero la circulación sigue limitada a la comunidad.

Durante la reunión mantenida ayer por los presidentes autonómicos, el valencianoXimo Puig pidió a Sánchez la "institucionalización" de estas conferencias de forma "más permanente" y apostó por una "vacunación generalizada" contra la gripe común de los sectores poblacionales más afectados, una medida que cree que influirá en la lucha contra la Covid-19, ayudando a discernir entre gripe y coronavirus.

Andalucía

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía –región que encamina hoy su segunda semana en fase 3–, trasladó al Gobierno central, por su parte, la necesidad de apoyar al sector de la tauromaquia, sin caer en "agravios" respecto al respaldo que reciben otros sectores económicos o culturales también afectados por la pandemia.

Además, Moreno solicitó las máximas garantías de seguridad ante la llegada de ciudadanos extranjeros a raíz de que el próximo día 21 se abren las fronteras en la Unión Europea.

Fachada principal del Teatro de la Maestranza de Sevilla María José López

Galicia

Galicia, mientras tanto, se ha convertido en la primera comunidad que deja atrás el estado de alarma para adentrarse en la nueva normalidad, después de que otras regiones frenaran sus planes: País Vasco, Cantabria y Asturias, que tenían acordado avanzar conjuntamente abriendo un corredor del norte, dejaron en stand by su plan debido a los rebrotes en Vitoria y Bilbao.

Así, solo Galicia entra hoy en un horizonte sin estado de alarma, una situación que, sin embargo, no será exactamente como antes de la pandemia pues la ‘nueva normalidad’ estará regulada por un decreto estatal.