Íñigo Urkullu da por "controlados de momento" los rebrotes de Basurto y Txagorritxu

Los focos de coronavirus detectados el lunes de la semana pasada en los hospitales vascos de Basurto (Bilbao) y Txagorritxu (Vitoria) se encuentran "controlados en este momento", expresó este domingo el lehendakari, Iñigo Urkullu.

Las palabras de Urkullu fueron refrendadas por el jefe del Servicio de Medicina Interna del hospital de Basurto, Joseba Ibarmia Lahuerta, que afirmó en una carta publicada en varios medios locales que "el cerco establecido al brote va a ser efectivo en un corto período de tiempo" y que su control "está cercano".

Estas dos declaraciones se produjeron el mismo día en que el Departamento de Salud del País Vasco informó de solo un nuevo positivo en el hospital de Basurto y de dos más en el de Txagorritxu, por lo que ya ascienden a 47 los casos detectados en estos dos focos tras un total de 3.073 pruebas PCR realizadas. Hasta el momento han fallecido tres pacientes, dos en el hospital bilbaíno y otro en el vitoriano. Los tres presentaban patologías previas.

Mientras, se investiga un posible tercer foco de contagio en el País Vasco, también en un hospital, en este caso el Aita Menni en la localidad de Arrasate (Guipúzcoa).

El sábado, cinco profesionales sanitarios que no presentaban síntomas de la enfermedad dieron positivo en pruebas PCR (pero no en test de anticuerpos) durante un cribado rutinario, lo que hizo saltar las alarmas. Sin embargo, ayer no se detectaron nuevos positivos vinculados al hospital, según Salud del País Vasco.

"El riesgo de nuevos brotes no es una posibilidad, es una realidad incontestable"

"El riesgo de nuevos brotes no es una posibilidad, es una realidad incontestable", avisaba en su carta el jefe de Medicina Interna del hospital de Basurto, una "realidad" con la que las comunidades autónomas tendrán que lidiar fuera del marco del estado de alarma a partir del próximo lunes, fecha en la que finaliza la vigencia del último decreto. La aparición de nuevos focos de la enfermedad en territorios que ya han logrado doblegar la primera embestida del virus no es una excepción fuera de España.

Este mismo fin de semana, Pekín, la capital china, registraba un gran repunte de casos vinculados a un mismo foco en el mercado de alimentos frescos de Xinfadi, el más importante de la ciudad, donde los contagios confirmados son ya 51. La gran cantidad de casos detectados en tan poco tiempo obligó a cerrar este mercado y otros cinco más en Pekín. En un solo día (el sábado) China registró un total de 57 nuevos casos en todo el país, de los que 36 correspondieron a la capital. No se producía un incremento de casos tan grande en todo el país desde el pasado 13 de abril.

48 nuevos casos en España

El número de nuevos diagnosticados de coronavirus se desplomó ayer, como ya es habitual los domingos, hasta las 48 personas, 82 menos que el sábado. El total de fallecidos siguió, sin embargo, paralizado en 27.136 personas, con 25 muertes con fecha de defunción en la última semana. La Comunidad de Madrid registró 12 nuevos casos, seguida por la Comunidad Valenciana (8) y Cataluña (7). Por su parte, Andalucía solo informó de 3.