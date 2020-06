La Cafetería Ibiza 1941 reabre sus puertas este lunes garantizando las medidas de seguridad e higiene

Ibiza 1941 fue uno de los primeros establecimientos hosteleros en cerrar -lo hizo el viernes 13 por la tarde-, antes, incluso, de que el real decreto del Gobierno central obligara a cesar la actividad en este sector. Lo hizo pensando en la seguridad de sus clientes y trabajadores.

El lunes 15 Ibiza 1941 retomará su actividad en su horario habitual; de domingo a jueves, de 8 a.m. a 2 a.m., y los viernes y sábado, de 8 a.m. a 2.30 a.m. El horario de cierre estará condicionado a la demanda de la clientela. Además, lo hará con instalaciones renovadas y mejoradas, siempre pensando en sus clientes.

Porque a pesar de haber permanecido cerrada, en Ibiza 1941 se ha seguido trabajando en nuevos proyectos que pronto verán la luz, así como en acondicionar el local para esta nueva fase y realizar mejoras que satisfarán a los clientes más exigentes.

Asimismo, se han instalado geles hidroalcohólicos a la entrada de la cafetería, en barra y en los baños, las mesas guardarán la distancia de seguridad necesaria y se han eliminado las cartas, que serán accesibles a través de los móviles, mediante código QR, además de proyectarse en las pantallas del interior. También las mesas se desinfectarán después de cada servicio. Será el personal de Ibiza 1941 el que conduzca a los clientes a las mesas.

Cada mesa respetará la distancia mínima de seguridad fijada por las autoridades sanitarias y en el interior, en barra, se velará también por guardar la distancia mínima de seguridad interpersonal.

Desde Ibiza 1941 se apela a la responsabilidad de la ciudadanía para cumplir las medidas establecidas, a hacer uso de los geles hidroalcohólicos y a esperar a ser conducidos a las mesas. En esta fase 3 el servicio en terrazas puede realizarse con un aforo del 75%. Se permitirá el consumo en barra con una separación mínima de dos metros entre los clientes o grupos de clientes.