AMP.- Feijóo pide "reformas legales" para que el Gobierno pueda restringir la movilidad ante rebrotes

En la rueda de prensa posterior a la décimo cuarta videoconferencia con el jefe del Ejecutivo estatal, Pedro Sánchez, y el resto de líderes autonómicos, Feijóo ha mostrado su "preocupación" con la reapertura el próximo 21 de junio de las fronteras del espacio Schengen -las de Portugal lo harán el 1 de julio- y entre las propias comunidades que conforman España una vez decaiga el estado de alarma, dada la "ausencia" de una legislación sanitaria específica y de un plan único estatal frente a rebrotes que se puedan dar "en los próximos trimestres, meses o años".

Según el presidente gallego, precisamente a partir de esas fechas es "más necesario que nunca tomar medidas para regular el presente y el futuro inmediato". "Seguimos sin saber cuál va a ser la reacción a nivel nacional", ha dicho, a lo que ha añadido que "sería imperdonable repetir la improvisación" que se produjo, a su modo de ver, en la gestión del inicio de la pandemia.

"Le volví a insistir al presidente que es imprescindible dotarnos de capacidad legal para actuar en caso de rebrotes localizados. Imaginemos un rebrote en un territorio, un municipio, una ciudad. ¿No será más lógico, más responsable y más útil para poder acotar y regular la circulación en estas zonas en lugar de no hacer nada para impedir la propagación del virus?", se ha preguntado.

No obstante, ha lamentado que Sánchez "no contestó a esto" que también plantearon "varios presidentes". Y es que, si bien "acudir al estado de alarma las primeras semanas fue correcto", tras tres meses lo "razonable" es modificar la Ley Orgánica de Salud Pública. En este sentido, ha sugerido "añadir un artículo" que permita al Ejecutivo adoptar estas medidas. "No deberíamos iniciar períodos de vacaciones parlamentarias sin hacer esa modificación legal", ha agregado.

"PEDIR AL JUEZ" EL CIERRE DE UN MUNICIPIO

A horas de que Galicia se convierta en la primera comunidad en abandonar el estado de alarma y en entrar en la nueva normalidad, Feijóo ha advertido que si bien la Xunta está "preparada ante rebrotes intracomunitarios" con un protocolo propio, no tiene competencias para cerrar localidades si se da un brote de coronavirus.

Ante ello, ha afirmado, lo único que pueden hacer es "pedirle a un juez que habilite" este cierre y solicitar al Ministerio del Interior la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Eso sí, la competencia para cerrar autovías, puertos o aeropuertos "corresponde al Gobierno central".

Además, con la vista puesta en el próximo domingo 21 de junio, con la apertura de España al espacio Schengen y con la caída del estado de alarma en todo el territorio, el mandatario gallego ha dicho "entender que por supuesto hay que ir hacia adelante" y que la Xunta "quiere seguir hacia adelante".

Sin embargo, ha avisado que recuperar toda la movilidad "significará que personas de otras comunidades y países vienen a Galicia" -1,8 millones entre julio y septiembre el año pasado-. "Y las necesitamos", ha apostillado, en referencia a la recuperación del sector turístico, aunque sin olvidar que hace falta "un criterio sanitario que acredite una capacidad de reacción inmediata ante brotes que puedan ocurrir".

"Queremos que venga muchísima gente, porque somos un pueblo acogedor, hospitalario, porque recibiremos siempre con los brazos abiertos a todas las personas que nos quieran visitar. El coronavirus no cambió nuestra forma de entender la hospitalidad", ha continuado, aunque también ha demandado que esto se produzca con "garantías".

FRONTERA CON PORTUGAL

Preguntado sobre la negativa del Gobierno portugués a abrir la frontera con España antes del 1 de julio, Feijóo ha dicho que no tiene "información suficiente" para posicionarse sobre esta decisión, si bien Sánchez tampoco les comunicó a los presidentes "ninguna aclaración" al respecto.

"Hay países europeos con una tasa de incidencia en últimos 7 y 14 días alta, pero a mí no me corresponde hacer opiniones ni juicios en relación a la política exterior de España relacionada con la pandemia. Lo único que puedo decir es que hay que tener cuidado con esto", ha sentenciado.