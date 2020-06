El Ayuntamiento de Barcelona abre la puerta a multar a quienes no respeten el distanciamiento en las playas

El Ayuntamiento de Barcelona se plantea sancionar a los bañistas que incumplan el distanciamiento, el día después de que el alta afluencia de gente obligara a cerrar las playas de Nueva Icaria, Bogatell, Llevant y Mar Bella. "Los agentes actuarán en primera línea, y si es necesario, podemos llegar a sancionar. A esta medida siempre estamos a tiempo, sobre todo si detectamos que habido la voluntad de no mantener estas distancias", ha valorado el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica de Barcelona, Eloi Badia, este domingo a los micrófonos de Rac1. "La sanción podría ser de unos 100 o 200 euros, la misma que por no llevar mascarilla en el metro o por no respetar las franjas horarias cuando había", ha apuntado Badia.

Sin embargo, desde el Consistorio se puntualiza que las multas no se han querido implantar desde el primer momento para que la ciudadanía se acostumbre a la 'nueva normalidad': consultar los paneles o la aplicación al móvil para ver la situación en las playas y respetar el distanciamiento físico también en la arena. "El primer fin de semana tenemos que ser muy pedagógicos y aquí tenemos que decir que todo el mundo te hace caso cuando viene un informador diciendo que no se cumplen las distancias", ha remarcado el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica. "Ayer fue el primer día. Mucha gente no tenía toda la información, y la gente tiene que coger un hábito. Tuvimos que cerrar cuatro playas porque sobrepasaban el aforo, y esto se puede repetir", ha añadido Badia.

Unas 38.000 personas caben en las playas de Barcelona

De hecho, el Ayuntamiento incluso prevé reducir todavía más este aforo en alguna de las playas. "Si viéramos que el aforo no se puede cumplir, podemos reducirlo porque puede haber un poco de incivismo" ha reconocido el concejal de Emergencia Climática. "Si las playas están saturadas, no se podrá acceder. Hay que distribuirse muy bien en la playa. Si todo el mundo se situara bien en la playa, calculamos que podemos llegar a las 38.000 personas", ha calculado Badia. También ha avanzado igualmente que se pondr un perímetro en todas las playas de Barcelona y se instalarán 50 puntos de acceso por donde tendrán que entrar obligatoriamente los bañistas. "Nos encontraremos que habrá un cercado, a través de pilones de maderas y cuerdas. Y habrá puertas de acceso en todas las playas", ha comentado Badia.

"Por lo tanto, será mucho más sencillo de entender si aquella playa está abierta o cerrada", ha añadido ´Badia, que ha corroborado la necesidad de cerrar las playas la noche de la verbena de San Juan. "Ayer nos ratificamos con la decisión de cerrar las playas durante la noche de San Juan. Es una buena decisión. Imaginamos que las personas apostarán para hacer una celebración más privada", ha concluido Badia.

Por su parte, el subinspector de Protección Civil, Sergio Delgado, ha valorado también la masificación de ayer en las playas de Barcelona y ha señalado que se trata de un aviso para los próximos dos meses. "Lo que pasó ayer en las playas de Barcelona es un indicador de cómo de difícil será la situación en verano", ha afirmado Delgado a los micrófonos de Catalunya Ràdio. El subinspector de Protección Civil ha reiterado la necesidad que la ciudadanía se implique. "Los ciudadanos tendrían que tener un elemento de corresponsabilidad. Una playa con una alta ocupación es visible por el ciudadano y puede entender que no se puede acceder", ha recalcado Delgado.

Sobre la verbena de San Juan, ha dicho que "será muy importante evitar aglomeraciones. No se podrá hacer ninguna actividad que genere aglomeraciones", ha sentenciado el subinspector de Protección Civil.