Feijóo afea que el Gobierno no haga "ninguna" propuesta para San Cibrao y pide "dejar de perder el tiempo"

Por ello, ha pedido "dejar de perder mucho más tiempo y sentarse y hablar realmente" sobre el mantenimiento de esta fábrica "fundamental" no solo para la industria española, sino para la gallega y para A Mariña.

Este mismo domingo, coincidiendo con la concentración de miles de personas en Foz (Lugo) para reclamar una solución para Alcoa San Cibrao, se ha celebrado la décimo cuarta videoconferencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los líderes autonómicos, en la que Feijóo ha trasladado que "no se pueden cerrar empresas por la falta de una tarifa eléctrica" que haga viable la producción de aluminio y acero en España.

No obstante, según ha explicado el titular de la Xunta en la rueda de prensa posterior a este encuentro telemático, Sánchez no ha respondido sobre esta cuestión, "ni en la anterior conferencia de presidentes ni en esta". "Puedo entender que no responda a cuestiones que afectan a una única comunidad autónoma", ha apostillado.

"UNA TARIFA ESPECIAL"

En este sentido, ha abordado la importancia de que industrias electrointensivas, como Alcoa-San Cibrao, tengan "una tarifa especial" para poder "seguir produciendo en España", algo que lograron articular "todos los gobiernos que han precedido" al actual.

Sin embargo, "en el último planteamiento de interrumpibilidad" realizado por el Estado, "lo que ha ocurrido es que a las empresas que antes recibían más incentivos en esa tarifa, ahora han recibido menos, y unas empresas que antes no recibían nada ahora han recibido subvenciones". De esta forma, de acuerdo con cifras del presidente gallego, las compañías beneficiarias han pasado de 100 a 600.

En el caso concreto de la planta de San Cibrao, aunque no ha querido hablar "nominalmente" de Alcoa como compañía, Feijóo ha aseverado que se trata de "mantener la única fábrica de aluminio primario en España".

"Es fundamental que esa factoría no se cierre, mucho menos ahora que estamos para salvar empresas, no para condenar empresas", ha sentenciado.