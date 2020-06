Las mejores razas de gatos

Los gatos, esos enigmáticos animales que lo mismo se acurrucan a tu lado buscando mimos o se evaden durante horas sin siquiera cruzar su mirada con la tuya.

Así son y dependiendo de su raza tendrán mejor o peor carácter contigo y con todo lo que les rodea. Si tienes o has tenido uno en casa sabrás de lo que hablo y si lo que quieres es adoptar alguno, no lo dudes y hazlo, no te arrepentirás. Lista creada por nirvana2011.

1 Ragdoll

Aparte de por su singular y angelical belleza, los Ragdoll se caracterizan por su extrema docilidad. Son, posiblemente, la raza felina que más dependiente se hace de sus dueños.

2 Gato común europeo

El gato común europeo es, por así decirlo, el más especial de todos. No está sujeto a ninguna descripción porque, simplemente, ninguno de sus ejemplares es igual a otro, ni físicamente ni en el carácter.

3 Gato del Bosque de Noruega

Aunque parezca un ejemplar salvaje, lo cierto es que nos encontramos ante un gato doméstico, cuya fama se ha extendido por Europa durante los últimos años.

4 Bengalí

El bengalí destaca por tener una de las bellezas más exóticas del mundo felino. Aunque su aspecto fiero recuerda al de un leopardo o un tigre, la verdad es que estos gatos son muy tranquilos.

5 Angora

Aunque mucha gente utiliza erróneamente la palabra "angora" para referirse a cualquier gato de pelo largo, el Angora es una raza estandarizada y además, muy popular entre los amantes de los gatos.

6 British Shorthair

Este simpático felino de cara redonda y aspecto regordete es una de las razas gatunas típicas del Reino Unido. Es dulce, mimoso y amante de las caricias y las atenciones.

7 Scottish Fold

Este suave y bonito gato es originario de Escocia, y se caracteriza por su extraño físico: tiene las orejas plegadas de tal manera que parecen pegadas a su cabeza, y el hocico chato al estilo de los persas.

8 Sagrado de Birmania (Birmano)

Originario de Birmania, son protagonistas de muchas de las hermosas leyendas del lugar, en las que se les denomina como "sagrados". Es cariñoso y muy fiel, odia estar sólo.

9 Persa

Nos encontramos ante una de las razas más famosas del planeta. Su característica física más distintiva es su hocico chato y sus ojos enormes y redondos, que al estar bastante juntos le confieren un aspecto muy simpático.

10 Ruso azul

Este gato originario de Rusia es fácilmente distinguible de las demás razas: siempre tiene el pelaje de color plateado, y alcanza un tamaño medio.

