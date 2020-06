Entrevista a José Manuel Franco: "He intentado ser elegante y no responder a ataques brutales e injustificados"

Ha pasado unos días complicados. El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, celebra el archivo de la causa del 8-M que le sentó ante la juez como investigado, reconoce alivio y pide unión para salir de la crisis. Atiende a 20minutos en la primera entrevista tras dejar atrás la investigación que le ha mantenido, dice, "señalado".

¿Qué valoración hace del archivo de la causa del 8-M?

La palabra que mejor define las sensaciones es alivio, porque aunque tenía el convencimiento fundamentado de que no había recorrido jurídico, siempre genera una incomodidad para mí y para mi familia. La gente que no está muy metida en el mundo político tiene tendencia a exagerar las posibles consecuencias.

El auto de la juez apunta también que nadie le dio ninguna indicación, ¿las pidió?

No, porque se daba además una circunstancia curiosa. Los tres días previos a la manifestación el número de nuevos contagiados en la Comunidad de Madrid descendía. Lo que decían las autoridades sanitarias eran recomendaciones, por ejemplo, quienes llegaban desde otros países hacían vida normal y si a partir del cuarto día notaban síntomas tenían que llamar al 112. Acertar la quiniela el lunes no es muy difícil, pero en aquellos momentos estaba en juego un derecho fundamental. Entonces, como no había ninguna evidencia ni recomendación por parte de ninguna autoridad sanitarias, no había motivos para prohibir el ejercicio de un derecho fundamental.

¿Se llegó a valorar la posibilidad de prohibirlo?

No, por eso que digo, no había ningún elemento serio y sólido que nos llevase a tomar ese tipo de medidas. En esos mismos días se estaban celebrando eventos multitudinarios, incluso en espacios cerrados. Se sabe ahora que el virus se contagiaba en recintos cerrados y si no había ninguna alarma para cancelar estos eventos, mucho menos había que prohibir el ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho de reunión.

¿Se ha sentido señalado estos días?

Sí. Nadie es objetivo consigo mismo pero se intentó, por parte de unos pocos, una especie de linchamiento. Durante esos días me sentí muy injustamente tratado. En fin, parece que la verdad y la justicia se imponen. Yo siempre confié en la justicia y sigo confiando, estaba convencido.

¿Se le ha dado demasiada connotación política a la causa?

Se le ha dado, sí. He hecho un ejercicio de responsabilidad y creo, humildemente, que de sensatez no haciendo declaraciones durante esos días, sobre todo que tuvieran que ver con la causa. Creo firmemente en la separación de poderes, también cuando el foco judicial estaba en otras personas. Lo mantengo: máximo respeto a la acción de la justicia y convencimiento de su independencia. Creo en el Estado de Derecho.

Especialmente la oposición ha puesto el foco sobre usted estas semanas, ¿tiene algún mensaje para resto de partidos?

No me merece la pena contestar. He intentado, no sé si lo he conseguido, comportarme con un mínimo de elegancia e ignorar determinados ataques brutales e injustificados. Voy a seguir esa misma línea. Las personas demuestran lo que son y al final el tiempo coloca a cada uno en su sitio. No voy a entrar ahora en esa especie de venganza que podría suponer el apuntar a esas personas que se han extralimitado un poco. Prefiero hablar en positivo, de futuro, de cómo vamos a salir de la crisis. Algunos se definen a sí mismos por sus actos. No voy a entrar, no es mi estilo.

Una de las consecuencias de la pandemia han sido las denuncias contra el Gobierno, contra Fernando Simón, contra usted. Algunas de ellas sin recorrido, pero, ¿le preocupa esa dinámica?

Sí, porque siempre es conveniente alejar la crispación de la vida política. En estos momentos mucho más, dado el nivel que ha adquirido la crisis. Es el momento del sentido común, del sentido de Estado. A veces se habla mucho de sentido de Estado y no se practica. Es momento de trabajar todos juntos para una vez superada la crisis sanitaria, que no está superada del todo y no podemos bajar la guardia, las personas afectadas de diferentes formas vuelvan a esa nueva normalidad en las mejores condiciones posibles. Sobre todo aquellas personas que ya estaban en riesgo de exclusión, no sufran más los efectos. Y ahí somos necesarios todos.

"Es momento de trabajar todos juntos para una vez superada la crisis sanitaria, que no está superada del todo y no podemos bajar la guardia"

Estamos ya en el final de la crisis (al menos la sanitaria), ¿qué balance hace como delegado del Gobierno?

No nos hemos quedado de brazos cruzados y hemos tenido reuniones con colectivos de todo tipo (sector turístico, patronal, sindicatos…). Con todos los agentes que tienen que contribuir a salir de una manera lo menos lesiva posible para todo el mundo, pero sobre todo para quienes ya tenían dificultades antes de la crisis. Seguiremos trabajando en esa dirección, con las competencias que tenemos, que es verdad que en este terreno no son muchas.

¿Cómo está siendo la relación con la Comunidad y el Ayuntamiento?

Con todos los consejeros con los que he tenido contacto la relación ha sido muy buena, de colaboración y cordialidad. Y con el Ayuntamiento también, tanto con el alcalde como con los concejales con los que hemos tenido reuniones durante este tiempo.

¿Qué le parece el clima político de la Comunidad de Madrid?

Aunque no es momento de hurgar en heridas ajenas, sería conveniente que el Gobierno de la Comunidad actuase como un solo Gobierno y ayudase en la medida de sus posibilidades, que son muchas, al Gobierno de España de manera leal. Entre todos tenemos que hacer posible una salida equitativa de la crisis.

¿Valoran presentar una moción de censura?

Por supuesto que es una posibilidad que no descartamos a día de hoy. Pero cuando se presenta una moción hay que hacerlo con seriedad, no se puede actuar de manera frívola y el PSOE no va a actuar, dada la situación actual con motivo, de esa forma. Hay que presentarla con un candidato alternativo y con un programa alternativo. Para ello hay que contar con el resto de partidos y con los agentes sociales. Habría que ver si esa moción de censura podría mejorar el actual Gobierno. Insisto, no lo descartamos.

Tiene que ir apoyada por Ciudadanos…

Sí. Hay que contar con el apoyo de Cs y no se ha establecido contacto con ellos en este sentido. No descartamos presentarla en el futuro, pero a día de hoy el debate está solamente en el seno del PSOE.