Esta es la medida más eficaz para evitar un rebrote sin confinamiento

Las semanas que la población ha permanecido en confinamiento ha servido para que el coronavirus cada vez tenga menos presencia en España y en todo el mundo.

Aun así, los expertos alertan que es probable que la Covid-19 no se vaya de nuestras vidas y haya un rebrote en unos meses. Para evitar que se vuelva a decretar el estado de alarma, la revista Proceedings of the Royal Society A ha publicado un estudio de dos modelos matemáticos que ofrecen lo que sería una alternativa a la cuarentena.

Las Universidades de Cambridgey Greenwich aconsejan continuar utilizando mascarillas como un método de frenar el coronavirus más efectivo que el propio confinamiento.

El uso de este material sanitario reduce el riesgo de que se produzca un rebrote en un 50% de la población. Incluso, las mascarillas caseras podrían también funcionar para evitar la expansión del virus.

En España, las mascarillas son de uso obligatorio, tanto en las calles, cualquier tipo de establecimientos o el transporte público. Medida que probablemente seguirá vigente en esta nueva normalidad hasta que llegue la vacuna.