Ana María se desahoga hablando de la estancia en prisión de Ortega Cano y sus problemas familiares

Ana María Aldón se sentó en Sábado Deluxepara aclarar todas las especulaciones que se habían hecho sobre ella y su entorno durante los meses que ha participado en Supervivientes.

Durante los primeros meses de relación con Ortega Cano, la diseñadora tuvo que escuchar muchos comentarios negativos dirigidos hacia ella, ya que todos sus pasos eran cuestionados por los medios.

Aunque confiesa que siempre tuvo el apoyo de su marido, estas declaraciones le hacían "mucho daño", llevándole incluso a tener una depresión. "Yo he tomado medicación desde el año 2014 por depresión. No había quién os aguantarán", expresó.

Sin embargo, ahora ya está totalmente recuperada tras su paso por el reality. "Ese asunto se quedó en Cayo Paloma. No tomo nada desde que vine de allí. Estoy fenomenal. Con eso me quedo", declaró.

El paso por la cárcel de su esposo lo recuerda como momentos "muy duros" en los que se encontraba sola con un niño pequeño. Se trasladó a Zaragoza, para estar más cerca de la cárcel donde estaba Ortega Cano, y no dudó en ningún momento en brindarle su mayor apoyo.

"Él conmigo no bebía", ha reconocido Ana María tras la pregunta de Jorge Javier Vázquez a si el torero continuaba consumiendo alcohol después del accidente.

El embarazo de su hijo pequeño le vino totalmente por sorpresa. "No me lo creía cuando me dijo el médico que estaba embarazada porque con los dedos de una mano se contaban las veces", reconocía. Ha querido dejar a un lado el asunto de que Ortega Cano no es el padre, porque en su momento le "hundió".

"Estamos casados en régimen de separación de bienes", explicó la ex concursante de Supervivientes. Fue ella misma quien quiso casarse con este acuerdo porque no quería que se le tachase de algo que no era. Además, también ha desmentido que ella participara en el reality porque estuvieran pasando un mal momento económico.

Relaciones familiares

Ha aprovechado su entrevista para negar que su hija Gema haya tenido ningún tipo de relación sentimental con José Fernando, como se había dicho en los medios de comunicación, aunque no ha querido entrar en más detalles al tratarse de una persona que está enferma.

A lo largo de estas semanas, son muchas las especulaciones que se han hecho sobre su relación con la familia del torero. Ella las ha despejado todas, reconociendo que la familia de su marido siempre le había "tratado bien". Con respecto a las palabras que pronunció la hermana de Ortega Cano refiriéndose a ella, ha expresado que no siente "que tenga nada que perdonar", restándole importancia.

Con Rocío Flores ha confesado que le había visto "en ocasiones contadas" y que su relación se limitaba exclusivamente a acontecimientos especiales, aunque "esta experiencia (Supervivientes) me ha servido para conocerla. Es una niña muy alegre. Me quedo con su fortaleza mental, he flipado con ella y la fuerza que me ha dado cuando ella estaba derrumbada".

Reconoce que no le ha defendido durante el concurso porque cree que fueron tonterías. "Yo lo que hago es quitarme de en medio. Me parecen chiquilladas. No iba a entrar en un conflicto sin conocer a las personas".

Con respecto a los conflictos entre Rocío Carrasco y su hija no ha querido hacer ningún tipo de declaración ya que ha confirmado que no conoce lo que ha sucedido entre ellas. "No sé lo que ha pasado".

La historia de su infancia conmovió a todos los espectadores durante el programa. Este sábado, Ana María quiso entrar un poco más en el tema, confesando que tanto su madre como ella sufrieron maltrato por parte de su padre. Hasta que un día fue ella misma la que le plantó cara y cesó la violencia. Ha reconocido que su madre era una persona "muy sumisa que nunca le llevó la contraria y estuvo a su lado hasta el último momento".