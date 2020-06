Tu horóscopo diario: domingo 14 de junio de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 14 de junio de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Has descubierto algo muy importante de tu pareja o de la gente que quieres y hoy estarás pensando en ello y en lo magnífico que te resulta ese descubrimiento inesperado. Así, además, olvidarás algún mal rato que aún está reciente en tu memoria.

Tauro

Tu autoestima subirá hoy porque te llegan mensajes de reconocimiento de tus aptitudes y de tus capacidades en el plano intelectual. Alguien te llama para preguntarte algo y reconoce tus conocimientos en una materia. Eso hará que te sientas de buen humor.

Géminis

No cabe duda de que tienes muchos planes personales que poner en marcha y que eso te da energía y ganas de moverte. Si comienzas a buscar información o a planearlos durante el fin de semana, lo harás con mucha más tranquilidad. Será, desde luego, un tiempo muy bien aprovechado.

Cáncer

No te metas entre dos personas que han tenido una discusión y menos si es de dinero o si tiene relación con bienes o propiedades diversas. No saldrías sin daño emocional de esa relación porque una de las partes te acusaría de favorecer a la otra. Ten cuidado.

Leo

Te apetece ser el centro de atención hoy y lo puedes conseguir fácilmente si te lo propones porque estarás con mucho carisma e inspiración para decir lo más oportuno y gracioso en el momento indicado. Tus amigos y amigas disfrutarán de esos momentos.

Virgo

Habrás de observar con mucho cuidado todo aquello que tenga que ver con la salud y no dejar que nada ni nadie se interponga en el camino de tu recuperación si hace poco que has salido de un etapa complicada. Ahora toca cuidarte mucho, no lo olvides.

Libra

Hoy te va a llegar una noticia importante que esperabas, pero que por fin se ha producido y a partir de ahí tendrás que elaborar una manera de afrontar lo que viene. No tiene porqué ser negativo, aunque en principio lo creas. La realidad es cambiante.

Escorpio

Espíritu juguetón y con un toque de seducción que vas a poner en práctica con alguien a quien conoces muy bien y que te responderá de la manera que esperas. Eso va a hacer que pases una jornada muy divertida y que tu autoestima suba bastante.

Sagitario

Hablar con un amigo o una amiga y contarle algo que te está pasando, te dará mucha perspectiva porque al hablar en voz alta pondrás en su sitio muchas cosas. Te darás cuenta de lo que de verdad quieres y lo que puedes hacer para conseguirlo.

Capricornio

Escucha a una persona cercana que te dará una opinión muy interesante porque no debes pensar que lo sabes todo. Ojo con ese punto de soberbia que a veces aparece en ti y que no es nada positivo para tu imagen. Cuídala más.

Acuario

Estarás con la energía muy alta y con ganas de hacer muchas actividades y eso es algo que debes de aprovechar porque emocionalmente te vendrá muy bien. Alguien te dice algo que te llena de orgullo y felicidad, probablemente sobre un hijo.

Piscis

Día bastante ajetreado, a pesar de ser un festivo, en el que no vas a poder parar un momento porque se acumulan las cosas que debes hacer. Por la noche, harías bien en tomarte momentos de descanso. Un buen libro es una inmejorable compañía que te descubrirá muchas cosas.