Edurne estrena nuevo disco con una canción dedicada a David De Gea

La cantante Edurne está de enhorabuena y es que este viernes ha lanzado su séptimo albúm musical tras cinco años sin publicar ninguno.

Catarsis, es el título de su nueva obra, que tuvo que ser retrasada por culpa de la crisis del coronavirus, ya que estaba previsto su lanzamiento para el 10 de abril.

Edurne no suele compartir mucha información sobre su vida privada, pero ha querido tener un detalle especial con su pareja en este disco dedicándole una canción.

"Para mí es la historia de amor más bonita del mundo. Diferente por la distancia, pero que después de tantos años estemos mejor que nunca se lo quería devolver en forma de canción", ha declarado la artista en el programa Socialité.

La cantante ha reconocido que David De Gea se emocionó al conocer la sorpresa que le tenía preparada. "Fue un momento bonito y especial. Él no tenía ni idea, era una sorpresa. No le dije que le estaba componiendo un tema. De hecho, le di al play y él no sabía nada. Luego ya se dio cuenta cuando digo lo de los nueve años. Se emocionó mucho y está encantado de que le haya hecho un tema".