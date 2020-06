Sayas apuesta por un equipo "integrador y de renovación" para el Comité Ejecutivo que salga del congreso de UPN

Un equipo "integrador y de renovación, con personas de toda Navarra, jóvenes y veteranos de distintos sectores de nuestra comunidad a los que les une la ilusión de un UPN más fuerte que recupere el Gobierno de Navarra", ha destacado Sayas en un comunicado, en el que ha resaltado que la media de edad de los candidatos "se sitúa en los 44 años y acoge personas desde los 26 hasta los 65 años de sectores como el agroalimentario, educativo, de la automoción; emprendedores y trabajadores por cuenta ajena o del sector público".

Sayas se presenta al congreso de UPN acompañado por las parlamentarias forales Raquel Garbayo y Maribel García Malo, que optan a la Vicepresidencia y Secretaría General respectivamente.

En su lista se encuentran consejeros en el Gobierno de Navarra bajo las presidencias de Miguel Sanz y Yolanda Barcina, como la citada García Malo, Lourdes Goicoechea o Luis Zarraluqui; junto con "jóvenes valores" como Amaya Larraya y María Lecumberri, alcaldesas de Valle de Egüés y Barañáin.

"Es un equipo con ilusión renovada y muchas ganas de trabajar, que representa lo mejor de UPN que son sus afiliados, sus comités locales y su diversidad", ha subrayado.

Sergio Sayas ha afirmado que "UPN es el mejor partido de Navarra porque es el que más se parece a Navarra, el que mejor defiende los valores y principios de la mayoría de los navarros". "Por eso es importante que los órganos del partido representen esa diversidad que nos hace más fuertes como partido y la renovación que la sociedad nos exige", ha apuntado.

Ha opinado, además, que el partido regionalista "debe ampliar los ámbitos de decisión no sólo al Comité Ejecutivo, sino también al resto de órganos del partido y, en especial, fortalecer la interlocución y la capacidad de decisión con los comités locales".

En ese sentido, ha apostado por "recuperar la esencia de UPN, reforzando un partido que siempre se había construido de abajo arriba, desde los comités locales, los afiliados y los grupos municipales y no desde la sede central".

"Nuestra comunidad languidece económicamente bajo los gobiernos socialistas y nacionalistas, que además intentan desdibujar nuestra identidad. Es necesario que UPN se renueve y se fortalezca para evitarlo", ha reivindicado.

Los nombres que componen la candidatura al Comité Ejecutivo de Sayas está compuesta por Lourdes Goicoechea, vicepresidenta y consejera del Gobierno de Navarra 2011-1015; Amaya Larraya, alcaldesa del Valle de Egüés, María Lecumberri, alcaldesa de Barañáin; Mª Carmen Segura Moreno, alcaldesa de Villafranca; y Sergio Vitas, alcalde de Fustiñana.

También la conforman Jorge Esparza Garrido, parlamentario y ex secretario de Organización de UPN; Luis Zarraluqui, consejero del Gobierno de Navarra 2012-2015; María García-Barberena, concejal de Cultura e Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona; Raimundo Aguirre, alcalde de Fitero entre 2015-2019; Anna María Atanasova, miembro de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Pamplona y del Comité de disciplina de UPN; y Fermín Javier Alonso, concejal de Proyectos Estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Pamplona.

La lista la completan Carlos Monasterio, ex alcalde de San Adrián y miembro de la Ejecutiva de UPN; Carlos Moreno, ex portavoz del Ayuntamiento de Tudela; Estefanía Clavero, concejal del Ayuntamiento del Valle de Egüés desde el 2003 al 2015; Alfredo Caballero, teniente de alcalde de la Cendea de Cizur; Daniel Cuesta, portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Berriozar desde 2015; Antonio Guillorme, ex concejal UPN en Corella 2007-2011; Lola Marín, portavoz en el Ayuntamiento de Andosilla; Vicente Azqueta, portavoz en el Ayuntamiento de Zizur y presidente del Comité Local; Carlos Balduz, portavoz en el Ayuntamiento de Peralta; Juan Manuel Rubio Guembe, concejal del Ayuntamiento de Obanos 2011 a 2015 y presidente del comité local de Valdizarbe.