Preocupantes imágenes de botellones sin cumplir la distancia de seguridad en Barcelona, que aún está en fase 2

La desescalada no implica que el virus ya no esté, pero sigue habiendo muestras de irresponsabilidad. Uno de esos ejemplos se vio este viernes en Barcelona, pues cientos de jóvenes se vieron en el parque de la Ciutadella de la capital catalana para celebrar un macrobotellón sobre las ocho de la tarde. Muchos de ellos iban sin mascarilla y no se respetaban las distancias de seguridad. Cabe recordar que la Ciudad Condal sigue en fase 2.

Según cuenta El Periódico, los jóvenes se agolparon en una zona del parque para consumir alcohol y con música, sin atender a las recomendaciones sanitarias. Este hecho se une a otros vistos estas semanas, en Madrid o en la localidad de Tomelloso, que han desatado la preocupación del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que se ha referido a ello en la Comisión de su área en el Congreso.

Otro de los focos de riesgo en Barcelona son las playas. El Ayuntamiento de la ciudad ha acabado esta semana la instalación de los dieciocho videosensores que permitirán medir la ocupación de las mismas y regular su aforo, trabajos que han concluido coincidiendo con el primer fin de semana de la temporada de baño.

El consistorio recuerda en un comunicado emitido este sábado que los ciudadanos deben consultar el nivel de ocupación de las playas antes de desplazarse a las mismas, información que se puede encontrar en la web municipal, y que en la arena deben mantener la distancia de dos metros de distancia entre personas o grupos.

Desde la megafonía existente en las playas, además, se informará si se producen aglomeraciones y las medidas de seguridad que deben prevalecer. El aforo máximo estimado por el ayuntamiento en las diez playas de la ciudad es de 38.000 personas.

Además de los videosensores para calcular la ocupación de las playas, han comenzado a operar también los informadores, personal que comunicará en la arena a los ciudadanos sobre las medidas que deben adoptar en la actual fase 2 de la desescalada.