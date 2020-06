Santiago celebra la primera feria del libro en esta crisis sanitaria

"No contagian pero enganchan". Ese es el lema de la XXIX Feria del Libro de Santiago de Compostela, la primera que se celebra en España en el contexto de la pandemia del coronavirus y que ha arrancado este sábado, con medidas especiales de seguridad, para estimular la venta de libros.

"Madruga la feria de Santiago para abrirse, para ser la primera de Galicia y la primera de España en regresar", ha señalado en su tempranero discurso la escritora y presentadora de televisión María Solar, que ha sido la pregonera de esta edición, la cual este año cuenta con la participación de cinco librerías y una editorial.

Organizada en la Alameda de la capital gallega por la Federación de Libreros de Galicia "con mucha voluntad y con mucho valor", tal y como ha expresado su presidenta, Pilar Rodríguez, el objetivo principal es "fomentar la venta de libros" y por ende que las librerías "puedan recuperarse", tras permanecer cerradas o con poca actividad en esta crisis sanitaria.

La pandemia ha mermado la participación de las librerías en la feria, algo que según Rodríguez se debe a que muchas de ellas "tienen a sus trabajadores en Ertes hasta el próximo día 30" y en la mayoría de los casos el dueño es el que atiende en su local y "no da para más".

También hay algo de "miedo" y algunas "no quieren arriesgarse", reconoce Rodríguez, que desde la Federación anima a los libreros a "arrancar de nuevo" y a volver a la "normalidad" en lo que se pueda, en una comunidad autónoma que cuenta con una de las menores tasas de contagio del virus y que, además, será la primera en dejar atrás la desescalada, a partir del próximo lunes.

Normalidad, eso sí, condicionada por un protocolo con medidas de seguridad que incluye la desinfección de las estructuras físicas, el uso obligatorio de mascarilla y la colaboración ciudadana para que se respete "la distancia de seguridad", que en esta feria está marcada por una balizas y un recorrido señalizado con pegatinas.

"Procuramos que se vendan los libros que están guardados y no los que están en la parte de arriba y, a mayores, para cobrar hemos creado una alargadera donde se puede poner la TPV para pagar con tarjeta o, el que quiera pagar en efectivo, deposite su dinero", ha explicado Rodríguez, que también ha remarcado que "todo está higienizado" y que en los libros "no hay virus".

Por la feria pasarán más de 30 autores, entre los que se encuentran la propia María Solar, junto con Manuel Rivas, Alfredo Conde, Xosé A. Neira Cruz, Aurora Marco, Iolanda Andrei, Pere Tobaruela, Carlos Labraña, David Plana y Vicente Vázquez Vidal, entre otros.

Para las firmas, la feria ha habilitado un espacio separado, con un biombo de metacrilato a través del cual se pasarán los libros para que los autores puedan firmarlos con seguridad.

Con estas medidas, el público ha ido poco a poco acercándose a las casetas de Libraría Pedreira, Libraría Cortizas, Libraría Numax, A Gata Tola, Ler Librarías y la editorial Alvarellos, negocios que han expuesto las principales novedades literarias, afectadas en muchos casos por el parón producido durante las fases más agudas de la pandemia.

Ese es el caso de Elba Pedrosa, que asegura "estar encantada" de ser la primera escritora en firmar novedades en España con su novela Lo que no sabías:"Iba a salir a principios de marzo. Toda esta situación me generó un poso de frustración al principio porque no llegó a todas las librerías ni pudieron realizarse todas las presentaciones que se planearon", afirma.

"Todos hemos estado muchos días confinados, encerrados, y aunque hemos estado leyendo, llega un momento en el que ya es necesario tener contacto y compartirlo con los lectores", observa la escritora, que dice "no tener miedo" sino ganas de participar.

"Lo que no sabías" narra, en palabras de Pedrosa, una historia familiar, un relato a dos voces en el que "un personaje evoca su adolescencia", mientras que otro, el de la madre, "habla de su vida más íntima". "La novela trata el fenómeno de la inmigración en Galicia y la vida de las personas, especialmente de la de las mujeres en el ámbito rural", explica.

Editada por Xerais en gallego y por Ediciones Carena en castellano, Lo que no sabías es una de las muchas novelas que se pueden adquirir en los nueve días que durará la feria, un acto de "valentía" que según Antón Pedreira, de Librería Pedreira, "había que dar".

"Es un gran paso no solo para mí y mi librería sino para la cultura en general. Es un paso hacia adelante", comparte el librero, y lo mismo dice uno de sus clientes, Xurxo, que "ya lleva tres libros" comprados y que asegura que "caerá alguno más".

Los libros, como ha querido recoger en su intervención María Solar, "nos ayudaron a pasar las horas, a evadirnos, a estar bien" en lo posible en estos tiempos raros y, en la actualidad, es el momento de devolver ese favor.

"Estoy feliz de estar aquí, donde hay que estar. Apoyando a los libreros que son una pieza vital de la cadena de la literatura". Es otra de las reflexiones de Solar en su alentadora disertación, en la que ha reparado en el poder de los libros para "hacernos más libres".