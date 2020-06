La UCAV celebra de manera virtual la graduación de 145 alumnos de la Promoción 2019/20

Tras la celebración de la Eucaristía a cargo del capellán de la institución académica, Raúl García, el acto ha sido inaugurado a las 12.00 por el secretario general de la UCAV, Francisco Trullén.

Posteriormente, Fernando Romera, padrino de esta promoción, ha dedicado unas palabras a los graduados. "Siempre que se presenta un camino, hay incertidumbre, pero aún más, quizá, cuando se acaba. Pero no es el remedio de la incertidumbre la certeza, sino la fe, la confianza. Ahora que termináis vuestros estudios, lo normal es que tengáis dudas de hacía donde queréis encaminaros. No os preocupéis en exceso. Que no os asuste la incertidumbre porque es condición del hombre vivir en ella. Lo importante es tener confianza porque en ésta se disipa lo incierto", ha señalado según recoge un comunicado de la universidad remitido a Europa Press.

El acto ha continuado con una interpretación musical de la Vida es Bella por parte de diferentes alumnos de la UCAV, y, posteriormente, se ha procedido a la emisión de las fotos de los graduados con sus respectivas becas.

Un total de 145 estudiantes de los Grados de Derecho, ADE, Economía, Educación Primaria e Infantil, Mención en Educación Especial en Primaria, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Forestal, Ciencias Ambientales, Grado en Ingeniería de Sistemas de la Información, Fisioterapia, Enfermería, Máster en Criminología Aplicada e Investigación Policial, Máster Universitario en Dirección y Administración en Economía Social y Cooperativismo, Máster en Profesorado, Máster Universitario en Bioética y Formación, Máster en Ingeniería Agronómica y Máster en Acceso a la Profesión de Abogado han recogido de forma virtual su acreditación.

La alumna de la primera promoción del Grado de Educación Primaria de la UCAV, Lorena Bermejo González, ha sido la encargada de pronunciar el discurso en representación de sus compañeros. "Este año ha sido el más duro que nos ha tocado vivir y pese a ello, estamos aquí, todos conectados para celebrar que terminamos nuestros estudios universitarios", ha comenzado. También ha querido mostrar su agradecimiento a todos los profesores y a las familias por su apoyo durante estos años.

"Estamos formados, estamos preparados, ilusionados y entusiasmados. Estamos impacientes por trabajar y ayudar, por contribuir a la sociedad, por facilitaros una vida mejor. Estamos seguros de nosotros mismos, de nuestras posibilidades. Lo quieran o no, somos el presente y el futuro, así que desde aquí, hacemos un llamamiento a la sociedad para que se nos dé una oportunidad", ha narrado Lorena Bermejo.

Tras los mensajes de ánimo por parte de profesores y personal administrativo de la UCAV, la rectora, María del Rosario Sáez Yuguero, ha felicitado a los alumnos, a las familias y a los profesores.

"Nadie se podría imaginar esta situación cuando comenzasteis vuestros estudios, ni si quiera al inicio de este curso. No sabemos cómo será el futuro pero lo que sí sabemos es que tenemos que vivir el presente con alegría porque habéis concluido vuestros estudios. Alegría porque vuestros padres ven como habéis concluido una etapa, alegría en la universidad porque vosotros sois el fruto para el que los profesores, el personal de administración y el equipo de gobierno, venimos trabajando para formaros y que seáis grandes profesionales", ha explicado.

Por su parte, el Gran Canciller de la UCAV y Obispo de Ávila, José María Gil Tamayo, ha reconocido el esfuerzo de los alumnos. "Ha sido un tiempo en el que habéis ido madurando con el paso de los años, con ayuda de los profesores y con el esfuerzo constante que ahora se ve premiado. Es el final de una etapa pero también es el inicio de una trayectoria que, os deseo, sea fructífera en lo profesional, en lo humano y en más dimensiones de la vida", ha asegurado.

Finaliza así el primer Acto Académico de Graduación Virtual de la Universidad Católica de Ávila. Una institución que ha cerrado el año académico 2019/2020 con casi 5.000 alumnos cursando titulaciones oficiales.

PRÓXIMO CURSO

Para el próximo curso 2020/2021 la UCAV pondrá en marcha cuatro nuevas titulaciones como son los Grados en Bioinformática e Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, y los Másteres Universitarios en Psicología General Sanitaria y en Terapia Manual del Sistema Musculoesquelético.

Además, este año la UCAV aplicará un descuento de hasta el 40% en los grados y 50 por ciento en másteres. Estos descuentos, además, son compatibles con multitud de becas tanto de la propia universidad como becas públicas. Todo ello con el objetivo de que los alumnos no renuncien a sus sueños por motivos económicos.