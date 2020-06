Extremadura detecta un nuevo caso confirmado y 154 sospechosos

Así lo ha confirmado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, en una rueda de prensa este sábado para informar sobre las guías de actuación en determinadas actividades durante el resto de la Fase 3 y durante la "nueva normalidad".

Así, ha avanzado que durante las últimas 24 horas no se han producido fallecidos y se han detectado 154 sospechosos mientras que se han descartado 147. En los hospitales continúan como ayer dos hospitalizados, ninguno de ellos en las UCI. De hecho, según Vergeles, durante todo el mes de junio no han ingresado nuevos pacientes en las unidades de cuidados intensivos. Por último, no se ha producido nuevas altas.