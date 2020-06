María Jesús Ruiz confiesa en 'La casa fuerte' la infidelidad de su novio Curro

La entrada de María Jesús Ruiz en La casa fuerte ha comenzado ya con polémica acerca de unos audios de su novio Curro a otra mujer, lo que supondría una infidelidad. El contenido de estos audios, subidos de tono, ha sido desvelado en Sálvame.

La exmiss España rechazó en todo momento escuchar los audios antes de entrar a concursar en el nuevo reality de Telecinco, algo que sí hizo su madre, Juani Garzón, que también concursa con ella. "Quiero que tú lo escuches, hija", le insistió.

El presentador Jorge Javier Vázquez aprovechó el primer programa de La casa fuerte para volver a preguntar a Ruiz por este asunto, a lo que ella le respondió: "Me tienes que comprender no era la mejor situación... Iba a entrar aquí y no quería venir enmarronada. Cuando pase todo ya hablaré con él", se refirió.

Sin embargo, fue una información compartida por Ferre, compañero de María José Ruiz y colaborador del programa, lo que dejó helada a la ganadora de GH Dúo. "Se me ha quedado el cuerpo cortado. Ferre no tiene por qué mentir, no tiene ningún motor para hacerme a mí daño. No puede ser todo verdad o quiero creer que no, no sé. Dejémoslo", ha zanjado Ruiz.