L'oci nocturn descarta obrir sense "normes convincents" i preveu pèrdues amb un terç d'aforament

La gran majoria de pubs, sales de festa, ball, discoteques, cafés-teatres, cafés-cantant, cafés-concert, tablaos i salons d'esdeveniments i celebracions descarten obrir amb l'entrada a Fase 3 de la Comunitat Valenciana si el Govern valencià no facilita "normes convincents" i "certeses" quant a garanties jurídiques que els permeten treballar en condicions de normalitat.

Així ho ha manifestat el secretari general de la Federació d'Oci, Turisme, Joc, Activitats Recreatives i Indústries Afins de la Comunitat Valenciana (Fotur), Juanjo Carbonell.

"Hi ha moltes ganes d'eixir a treballar", ha assegurat Carbonell. De fet, s'ha elaborat una guia mesures per a intentar garantir la salut de les persones en aquests locals que ha sigut aprovada pel Ministeri de Sanitat, però tornar amb un terç de l'aforament "és inviable, és molt complicat, és obrir a pèrdues", ha advertit.

A això se suma que hi ha locals, com les discoteques, que no poden obrir la pista de ball. "És com anar al camp a un partit de futbol sense pilota", ha dit. També estan els festivals de música i espectacles que no es podran celebrar i per als quals ha demanat que es declare la suspensió "per força major".

Carbonell ha lamentat que el Consell no haja dictat cap norma per a aquesta mena d'establiments i reclama que s'establisquen unes "regles de joc" en un moment de "molta incertesa i inseguretat jurídica". "Estem als llimbs", ha insistit.

Davant aquesta situació, amb l'entrada de la Comunitat Valenciana en Fase 3 únicament es preveu alguna "xicoteta obertura" a manera de "prova", però el gruix del sector prefereix esperar al 21 de juny, quan conclou l'estat d'alarma o ja al mes de juliol, i a partir d'ací, al decret que establisca la mesures per a la "nova normalitat".

Des de Fotur, Juanjo Carbonell recorda que en la Comunitat Valenciana el sector representa el 1,8% del PIB, factura uns 2.400 milions d'euros anuals i ocupa al voltant de 20.000 treballadors, però des de la Covid-19, "cada dia que passa es perden barbaritats de diners", ha lamentat.

Així, ha defensat la necessitat de prolongar ERTO fins a setembre o octubre en aquesta indústria, de manera que després eixos treballadors es puguen "enganxar" de nou a l'activitat i els ERTO no es convertisquen en ERO. "Necessitem mantindre el pulmó financer", ha conclòs.

Mesures de seguretat

Entre les mesures que ha elaborat el sector com a guia pràctica general per a reprendre l'activitat estan l'increment de la neteja i desinfecció dels locals, el control d'accessos, distància de seguretat entre persones i màscara quan no siga possible mantindre-la.

Les taquilles tindran pantalla protectora, es dispensaran gels hidroalcohòlics en les instal·lacions i s'afavorirà la renovació de fluxos d'aire. El gots seran d'un sol ús o es garantirà la desinfecció a 80 graus i en el vestuari les peces es protegiran amb fongues d'un sol ús.

Només podrà romandre en la cabina el dj o una única persona i en el cas que intervinguen més djs o artistes, haurà de realitzar-se la desinfecció a la finalització de cada set.