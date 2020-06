De 'Em sobra la mare de la Pantoja' a 'No et preocupes que mamà et va a ajudar', frases sonores del 'cas IVAM'

Aquest procediment està a punt d'obrir el banc dels acusats a diversos exdirectius de l'IVAM per dos peces que s'han investigat en el Jutjat d'Instrucció número 21 de València: la primera, per l'ús de fons públics que presumptament va fer Ciscar per a promocionar la carrera del seu fill, Rafael Blasco, 'Rablaci'; i la segona, per un suposat frau milionari amb l'adquisició de reproduccions d'obres de l'escultor mort Gerardo Rueda.

Aquesta segona peça és la més avançada i s'està a l'espera de data de juí, mentre que la primera, la principal, ha donat aquesta setmana un pas més després d'acordar la magistrada processar Consuelo Ciscar, el seu fill i altres quatre persones més. Ara s'obri un termini de possibles recursos per a, després, qualificar els fets i, si tot segueix el seu camí, obrir juí oral.

Durant la instrucció del procediment han sigut nombrosos els correus electrònics i converses transcrites d'acusats i testimonis que han donat lloc a frases significatives i que es referien a diferents situacions. S'arrepleguen en la interlocutòria notificada aquest dijous i a la qual ha tingut accés Europa Press.

Una d'elles parteix de la declaració prestada per l'exdirector de Publicacions i Acció Exterior Norberto Martínez en relació als treballs de redacció de textos que feia per a 'Rablaci' després de ser encarregats per Consuelo Ciscar.

Va dir textualment: "Eren textos relacionats amb el món acadèmic. Entenc que eixos treballs que jo feia, Rafa els presentava, però ell no era conscient que era jo l'autor dels textos. Consuelo era qui els assumia que els feia ella, volia quedar bé amb el seu fill 'no et preocupes que mamà et va a ajudar'. Una altra cosa és que el seu fill se'l creguera".

En un correu que va ser intervingut a aquest exdirectiu, també es podia llegir com es referia a 'Rablaci': "Raquel, ací va un nou text, vaja ritme, estic esgotat... Dis-me si el següent ha de ser foto Cuba. Et diu alguna cosa de pagar-me el del xiquet? Si no, la cridaré".

Una mica peculiars són també alguns comentaris realitzats per una col·laboradora de Ciscar i extreballadora de l'SGAE a la Xina en diversos correus electrònics en els quals es feia referència a la possibilitat que 'Rablaci' exposara en el continent asiàtic.

"Que ho vaig a intentar, no et càpia el menor dubte, però també vaig dir que amb 'Rablaci' havia sigut un desgast molt gran per ser un artista massa jove i, així i tot, ací està el treball, però has de comprendre que totes les vegades no els vaig a col·locar pels meus nassos el que ells no volen", afirmava.

I en un altre correu, assenyalava: "Per què en comptes de parlar-me d'eixa forma displicent que em parles, no comences a fer-me un monument? Perquè vendre un infant de 20 anys com a artista a la Xina és molt més difícil que vendre frigorífics a Alaska". I afegia: "Em sobra la mare de la Pantoja, o siga tu, en cada inauguració. Em sobra el pare de l'artista, que tampoc pinta gens en la inauguració".

Per la seua banda, un dels treballadors d'una empresa de transport a la qual recorria Consuelo Ciscar per a diferents trasllats, alguns d'ells presumptament personals, va declarar com a testimoni: "Deia maneu-me un xic, anava el tal Luis, i aquest deia m'ha tocat anar a portar l'àvia a la perruqueria, a tal lloc... un muntó de vegades -en referència a la mare de l'exdirectora-". "I no es pagava res".