El nadó hipopòtam de Bioparc València s'anomenarà Gori

D'aquesta forma, l'equip del parc que ha estat treballat durant aquest temps ha decidit que el nom seria "un homenatge a les persones que ens han deixat durant l'estat d'alarma i a les seues famílies".

La xicoteta cria d'Hippopotamus amphibius, de la qual encara no s'ha pogut determinar el sexe i que segueix sense separar-se de la mare, evoluciona "amb total normalitat i ja gaudeix de l'ampli aquari en la cova de Kitum, on podran veure'ls els visitants de Bioparc a partir de l'obertura en la Fase 3 de la desescalada", destaquen des del recinte.

Aquesta espècie està catalogada com a vulnerable en la llista roja de la IUCN (Unió Internacional de Conservació de la Naturalesa) en aquest cas ens recorda la necessitat de protegir el seu hàbitat com a forma d'evitar l'extinció de l'espècie i d'aquesta manera reflexionar sobre la necessitat de cuidar els nostres entorns com a forma de preservar també la nostra salut.

D'altra banda, l'equip de Bioparc ja es troba ultimant els preparatius davant la imminent obertura en la Fase 3, que previsiblement serà la setmana pròxima. En eixe sentit, en breu es comunicarà la data concreta d'obertura i venda entrades que es realitzarà a través del web de forma anticipada, així com la reserva de visites de passes anuals.

L'objectiu, subratllen, és "garantir al màxim la qualitat de l'experiència amb els aforaments necessaris que oferisquen la seguretat i tranquil·litat als visitants".