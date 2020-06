El PSdeG defiende un gobierno en la Xunta "aliado" de las políticas sociales y ve a Feijóo "a rebufo" del Estado

Acompañado por el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, el líder del PSdeG ha asegurado que la hoja de ruta de la reconstrucción tras la crisis del coronavirus en Galicia y en España se debe de hacer con políticas progresistas frente.

"En España un gobierno progresista defiende la existencia de mecanismos para proteger a la ciudadanía", ha manifestado antes de citar los ERTE, la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, la prohibición de los desahucios y las ayudas a los autónomos.

En este contexto, ha considerado que en Galicia es necesario también abrir una etapa de progreso para reconstrucción frente a un Alberto Núñez Feijóo que, en su opinión, "intenta trabajar en políticas sociales como una excusa electoral" tras 11 años de "recortes y retrocesos" en esta materia.* "Cuando el Gobierno de España aprueba el Ingreso Mínimo Vital, Feijóo quiere aparentar que se acuerda de las políticas sociales e intenta plantear medidas que ya están en funcionamiento en ayuntamientos de Galicia... Medidas que la Xunta no tomó en 11 años", ha censurado.

Por ello, ha sostenido que el Gobierno gallego va "a rebufo" para intentar amagar que tiene un compromiso con las políticas sociales y ha pedido una movilización masiva para poner fin a esta etapa de "recortes y proivatizaciones".

"El Gobierno de España necesita tener aliados en todo el país para avanzar en las políticas progresistas y ya sabemos que allí donde está el PP hay riesgos de retroceso, de confrontación y de recortes", ha indicado.

UNAS 450 MEDIDAS APROBADAS

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha puesto en valor la "ingente labor" realizada por el Ejecutivo estatal para hacer frente a la crisis derivada del coronavirus con "450 medidas en tres meses con sus correspondientes partidas presupuestarias".

"Esto ha sido una labor de apoyo, de ayuda y de colaboración sin precedentes", ha manifestado Losada, que también ha puesto en valor la "colaboración y la lealtad" mantenida por el Ejecutivo estatal con otras administraciones durante este periodo.

DEBATES ELECTORALES

Por otra parte, en respuesta a los periodistas, Gonzalo Caballero ha vuelto a retar al candidato del PPdeG a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, a participar en cinco debates: dos cara a cara con el PSdeG y tres en los que participen las fuerzas con representación en el Parlamento de Galicia.

En su intervención, ha acusado a Feijóo de "no querer asumir ni admitir" estos enfrentamientos. "No quiere debatir porque se quiere esconder. No quiere hablar de sus recortes en la sanidad, de lo que pasó en las residencias, no quiere investigar, no quiere hablar del empleo industrial", ha sostenido.

Gonzalo Caballero ha asegurado que el popular quiere "pasar de puntilla" por la campaña porque cada día que pasa "pierde cada día 20.000 votos en Galicia".

"A medida que estamos en la desescalada Feijóo va a ir perdiendo apoyos y va a llegar al 12 de julio simplemente acompañado por el PP de Casado y Álvarez de Toledo frente a una mayoría de progreso liderada por el PSdeG", ha manifestado.