El ICHH pide donaciones urgentes de sangre de los grupos A+ y 0+

El ICHH ya ha puesto en marcha las medidas correctoras oportunas habituales, dirigiéndose mediante SMS a las personas donantes de sangre de estos grupos registradas en sus bases de datos y reforzando los avisos masivos a través de sus redes sociales.

Ante la imposibilidad de utilizar las unidades móviles en las circunstancias actuales, el ICHH mantiene operativos distintos puntos de donación temporal en el interior de edificios públicos y privados situados a pie de calle en los diferentes municipios del archipiélago.

Además, recuerda que para donar sangre en estos momentos es imprescindible solicitar cita previa a través del formulario ubicado en la portada del sitio web efectodonacion.com. La cita será confirmada mediante llamada telefónica. Antes de acudir a donar, se recomienda revisar la información contenida en las pestañas de 'Información' y 'Protocolo' en la misma página web, para familiarizarse con las medidas de seguridad establecidas.

REQUISITOS PARA LA DONACIÓN.

Los requisitos habituales para donar sangre son presentar un buen estado de salud general, tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kg y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas.

Por otra parte, deberán cumplir unos requisitos específicos en las circunstancias actuales, como son. no presentar cuadros de tos o síntomas respiratorios, no haber sido diagnosticado/a o haber estado en contacto con personas afectadas por la COVID-19 y no haber viajado fuera de Canarias en los últimos 14 días.

DÓNDE DONAR SANGRE EN TENERIFE

El municipio de Tacoronte acoge durante la próxima semana un nuevo punto de donación temporal en la Biblioteca Municipal, situada en la Carretera General del Norte, número 85, junto a la gasolinera TGAS. El horario de atención a donantes el lunes es de 11.00 a 12.45 y de 15.45 a 19.45, de martes a jueves de 08.45 a 12.45 y de 15.45 a 19.45 y el viernes de 08.45 a 12.45 y de 15.45 a 19.15 horas.

Además, en Puerto de la Cruz se mantiene activo el punto de extracción habilitado en el Pabellón Municipal Miguel Ángel Díaz Molina, situado en la avenida Melchor Luz, número 8. Las personas interesadas en donar sangre podrán hacerlo el lunes de 08.45 a 12.45 y el martes de 8.45 a 12.15 horas.

En el sur de la isla, en Arona, se mantiene abierto el dispositivo habilitado en el Centro Cultural Los Cristianos, situado en la Plaza del Pescador número 1. El horario de atención a donantes es de lunes a viernes de 09.00 a 12.30 y de 16.00 a 19.30.

En cuanto a los puntos fijos, el Banco Provincial de Santa Cruz de Tenerife, situado en la céntrica calle Méndez Núñez, número 14, de la capital tinerfeña, está operativo de lunes a viernes de 08.15 a 14.15 y de 15.15 a 21.30 horas. Este punto dispone de vado de aparcamiento para donantes en la puerta.

En el sur de la isla también hay habilitado un punto fijo de extracción en el Centro de Salud de San Isidro, en Granadilla de Abona, que atiende a los donantes con cita previa de lunes a jueves de 13.00 a 18.30 y los viernes de 08.00 a 13.30 horas. También dispone de plaza de aparcamiento a disposición de las personas donantes.

Para donar sangre en todos estos puntos es preciso pedir cita previa a través de este formulario web efectodonacion.com/cita-previa/.En cuanto a los hospitales de la Red Transfusional Canaria, la unidad de extracción del Hospital Universitario de Canarias permanece abierta de domingo a viernes de 8.30 a 21.30 y los sábados de 8.30 a 14.30 y de 15.30 a 20.00 horas. Se puede aparcar en el Parking La Multa por solo 1€ las 24 horas acreditando la donación.

Por su parte, en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria se puede donar sangre de lunes a viernes de 8.00 a 20.00 y los sábados de 9.00 a 13.00 horas, llamando para solicitar cita previa al 922 602 060. También cuenta con vado de aparcamiento a disposición de los y las donantes.

DÓNDE DONAR SANGRE EN GRAN CANARIA

En la capital grancanaria se mantiene abierto el punto de extracción habilitado desde principios de junio en la Sala San Borondón del Auditorio Alfredo Kraus, situado en la Carretera del Rincón, sin número. El horario de atención a donantes en este espacio es de lunes a viernes de 9.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.30 horas.

Asimismo, permanece activo el punto temporal de donación instalado en la Institución Ferial de Canarias (INFECAR), situada en la avenida La Feria, número 1. El horario de atención a donantes es de lunes a viernes de 9.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.30 horas.

Por otra parte, un equipo del ICHH estará toda la semana en la Base General Alemán Ramírez, en sus dependencias de Las Palmas de Gran Canaria, atendiendo a los efectivos que quieran donar sangre de lunes a viernes de 9.00 a 13.30 horas.

Finalmente, a partir del lunes la Villa de Ingenio acoge un nuevo punto de donación temporal en el Polideportivo Chano Melián de Carrizal, situado en la calle Poeta Vicente Aleixandre, número 5. Este dispositivo atenderá a donantes el lunes de 11.00 a 13.30 y de 15.45 a 20.30 y de martes a viernes de 9.45 a 13.30 y de 15.45 a 20.30 horas.

En cuanto a los puntos fijos, el Banco Provincial de Las Palmas situado en la calle Alfonso XIII, número 4, de la capital grancanaria, permanece abierto de lunes a viernes de 8.15 a 14.45 y de 15.30 a 21.00 horas, y dispone de vado gratuito de aparcamiento a disposición de los y las donantes.

También se puede acudir a donar sangre a los puntos fijos de la Red Transfusional Canaria en la Isla. En el caso del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín el horario es de lunes a viernes de 14.00 a 19.30 horas, sin cita previa.

En el Hospital Universitario Materno-Infantil se puede donar sangre de lunes a viernes de 10.00 a 13.30 y en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas. Todos ellos disponen de plazas de aparcamiento reservadas para donantes.

RESTO DE ISLAS.

En Fuerteventura, el municipio de La Oliva acoge un nuevo dispositivo del ICHH a partir del lunes, 15 de junio, en un local municipal situado delante de la Iglesia de Corralejo, en la calle Bajo Blanco, número 8. El horario de atención a donantes con cita previa a través de la web es el lunes y martes de 16.00 a 20.15 y de miércoles a viernes de 9.00 a 13.15 horas.

Además, el punto fijo de donación situado en el Hospital General de Fuerteventura ya está activo para atender a las personas interesadas en donar sangre, de lunes a viernes de 10.30 a 13.30 horas, solicitando cita previa en el teléfono 928 546 684.

En Lanzarote, el punto fijo de donación situado en el Hospital Doctor José Molina Orosa está disponible de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 horas, solicitando cita previa en el teléfono 928 595 572.

El punto fijo de donación situado en el Hospital General de La Palma dispone de una unidad de extracción operativa de lunes a domingo de 10.00 a 20.00 horas, llamando para cita previa al teléfono 922 185 320.

El punto de extracción del Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, en La Gomera, presta servicio de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 horas, solicitando cita previa en los teléfonos 922 140 200 o 922 140 213.

En El Hierro, el Hospital Nuestra Señora de Los Reyes cuenta con un punto de extracción disponible los lunes de 10.00 a 12.30 horas, llamando para cita previa a los teléfonos 922 553 522 o 922 553 523.