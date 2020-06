Zaragoza.- El PSOE critica que el Gobierno PP-Cs "no tiene ambición, ni iniciativa política"

Ranera ha expuesto el ejemplo de que en urbanismo al inicio del mandato se hablaba de la remodelación del campo de fútbol de La Romareda, pero tras la pandemia se habla de vender suelo público a un hospital privado y en movilidad "no se ha reordenado la red de autobuses, ni se sabe hacia donde va".

Como balance a este primer año del mandato, Ranera ha sintetizado que "no solo no tiene modelo de ciudad, sino que entre el PP y Ciudadanos no se fían y se miran de reojo".

Se ha referido también a la "incapacidad de gestión" ante la mayor huelga de la historia de la ciudad protagonizada por los jardineros de la contrata de FCC. Ha apuntado que en enero de 2021 los pliegos de las dos grandes contratas de limpieza pública y parques y jardines no estarán operativos y se tendrá que pagar reconocimientos de obligación que conlleva un sobrecoste del 30 por ciento.

Ha criticado que en el consejo de alcaldes de barrio el Gobierno municipal haya presentado una devolución de 3,5 millones de euros del convenio con la Diputación de Zaragoza, que en su día ingresó 9 millones pero "como no tienen capacidad de gestión devolverán una parte de esa cuantía a la DPZ". "Este es el gobierno que llora por todas las esquinas porque la pandemia trae mayor gasto", ha ironizado.

Ranera ha recordado que el PSOE, en esta pandemia, ha elegido a las personas y el reto que tiene el Gobierno PP-Cs es "salvar a la ciudad y que nadie se quede atrás", ha resumido.

CONCESIONES A VOX

La portavoz socialista ha anunciado que presentará una petición para crear una mesa de seguimiento que garantice el cumplimiento del Acuerdo por el futuro de Zaragoza y que el dinero que llegará de otras instituciones va a los ciudadanos y no reproducen situaciones como la de devolver 3,5 millones de euros a la DPZ.

Lola Ranera ha comparado la apuesta por las personas del exalcalde, Juan Alberto Belloch, en la crisis de 2010 en lugar de acometer otros proyectos, aunque fueran necesarios, entre los que ha citado la avenida de Tenor Fleta.

Ha dicho que el reto de Azcón es dedicarse a las personas y le ha recordado que es el alcalde menos votado y el que tiene el Gobierno "más débil de la historia de la ciudad" en el que son imprescindibles los dos votos de Vox. "Los ciudadanos de Zaragoza son rehenes de estos dos concejales".

A su parecer, es un tripartito y aunque Vox no tengan concejalías para cualquier gestión del Ayuntamiento se precisan sus dos escaños para alcanzar la mayoría de los 16 votos y "eso supone concesiones", ha argumentado, como la no aprobación de la declaración institucional el Día de la Mujer o no hablar de asesinatos de violencia de género sino de muertes.

Ranera ha anunciado que para el Día del Orgullo Gay, el PSOE presentará una declaración institucional y ha confiado en que tenga el respaldo de todos los grupos municipales.