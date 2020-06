Las acusaciones recurrirán el archivo de la causa contra Franco por el 8M

Las tres asociaciones personadas como acusación en el procedimiento contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un supuesto delito de prevaricación por no prohibir la manifestación del 8M han anunciado que recurrirán el archivo provisional de la causa.

La Unión de Oficiales, asociación que tiene la dirección letrada en la causa, ha explicado que interpondrá el correspondiente recurso contra la decisión de la jueza de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel.

Esta entidad cree que es "prematuro cerrar la investigación" porque de las pesquisas practicadas por el instituto armado se desprende que se realizaron actos multitudinarios cuando se "tenía conocimiento del riesgo que entrañaba la celebración" de los mismos.

La asociación considera, en un comunicado, que si Franco no tenía conocimiento del riesgo de las convocatorias habría que aclarar "por qué la información no llegó hasta quienes tenían que tomar la decisión". Y es que la Unión de Oficiales "no tiene interés en culpar a una persona concreta", pero pide que se "esclarezca la verdad" porque se lo deben a miles de personas que han perdido la vida con esta enfermedad.

Asimismo, reafirma la importancia del "meticuloso" trabajo realizado por los investigadores de la Guardia Civil, ya que, pese a los múltiples intentos de ataque, servirá como instrumento para avanzar en las pesquisas, dice.

Por su parte, José Luis Escobar, abogado de la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena, ha afirmado que esta instrucción va a servir para continuar el procedimiento contra el director del Centro de Coordinación y Alertas Sanitarias, Fernando Simón.

Escobar considera que la causa contra Franco se ha archivado porque "no estaba informado" de la crisis sanitaria y el encargado de trasmitir esa información era Simón. "Hay muchos datos investigados por la Guardia Civil que apuntan a Simón", ha dicho.

Otra de las acusaciones, la Asociación contra la Gestión del Coronavirus (AGC), representada por el letrado Víctor Valladares, ha anunciado que también recurrirá el archivo del procedimiento contra el delegado del Gobierno. La jueza concluye tras las diligencias de investigación practicadas que Franco "no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones" entre el 5 y el 14 de marzo.

El PP cree compatible el archivo de la causa con pedir responsabilidades

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha asegurado que su partido "respeta" el archivo de la causa por las manifestaciones del 8M, "pero respetar las resoluciones judiciales es compatible con exigir responsabilidades políticas, y el PP va a exigirlas".

"Las manifestaciones del 8M no se debieron celebrar nunca", ha afirmado a preguntas de los periodistas Montesinos, que se ha reunido en Málaga con la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE). Ha reiterado que el PP "siempre respeta todas las decisiones judiciales y no incluye un solo matiz más", porque cree en la "separación de poderes".

"Hubo quienes participamos en las manifestaciones", ha añadido Montesinos, que ha precisado que "el problema no es el feminismo, el problema es que el Gobierno no debió convocarlas y ya tenía información porque había informes y alertas de la UE".

"Pedimos una comisión de investigación en las Cortes para saber toda la verdad, y si Pedro Sánchez y Pablo Iglesias impiden la comisión, quedarán retratados ante la opinión pública", ha advertido. Ha asegurado que el PP seguirá "defendiendo el interés general, ejerciendo una oposición firme y responsable y denunciando todo lo que hace mal el Gobierno de España".

Monasterio piensa que se tenía información para no celebrar el 8M

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha asegurado que pese al archivo de la causa que seguía contra el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, por un presunto delito de prevaricación administrativa, continúa pensando que el Gobierno central tenía información para que no se hubiera celebrado la manifestación del 8M.

"Respeto las decisiones judiciales pero creemos que sí tenía información el Gobierno de la nación y me parece terrible la presión que se ha ejercido sobre la juez y la Guardia Civil para dirigir este juicio y ocultar la información", ha sostenido Monasterio en una entrevista con 'Telemadrid'.

Para la portavoz de Vox lo que no se puede hacer es acostumbrarse a que el Gobierno de Sánchez "pretenda dirigir al poder judicial y a la fiscalía y a que esté por encima del poder judicial". Así, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esté "obsesionado con quitar medallas" cuando deberían estar "gestionando la crisis malísima" del Covid-19. "Ha habido una negligencia brutal con una gestión criminal (de la crisis del coronavirus)", ha lanzado.

El ministro de Sanidad considera que el "Gobierno lo ha dado todo"

El Ejecutivo, por boca del ministro de Sanidad, Salvador Illa, no ha querido comentar el archivo de la causa judicial del 8M y se ha limitado a decir que "todos los españoles saben que el Gobierno ha dado todo lo que tenía y lo que no tenía" para el control de la pandemia de la Covid-19.

Illa ha respondido así este viernes en rueda de prensa en Moncloa a tres preguntas de los periodistas sobre la decisión de la jueza que investigaba al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por supuesta prevaricación administrativa por no prohibir la manifestación del 8M ante un posible riesgo de propagación del virus haya archivado provisionalmente la causa.

"No vamos a valorar ninguna decisión judicial", ha insistido Illa, quien por tres veces ha querido trasladar este mensaje: los españoles saben "perfectamente que el Gobierno lo ha dado todo, lo que tenía y lo que no tenía" en la lucha contra el coronavirus. Ha añadido, "estamos saliendo del estado de alarma y derrotando al virus". "Y por eso, Galicia el lunes que viene ya puede salir del estado de alarma".