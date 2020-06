La Generalitat ultima el decret llei per a "encaixar i harmonitzar" la Renda Valenciana d'Inclusió i l'IMV

Així ho ha indicat Oltra en la roda de premsa posterior al ple del Consell, en la qual ha admès que és "molt important" que l'IMV "tinga bona gestió", una cosa en el que estan "compromesos" tant el Govern d'Espanya com les comunitats autònomes perquè és "un instrument fonamental" que, al seu juí, hauria d'haver estat ja fa "30 anys", per la qual cosa arriba "tard", encara que ha valorat que s'haja aprovat per unanimitat del Congrés, "la qual cosa és símbol molt important de l'empaquetatge, del fet històric que suposa".

A partir d'ací, ha dit, el seu departament està elaborant el decret llei que portarà al Consell divendres que ve o al següent "per a encaixar i harmonitzar els dos sistemes", de manera que no hi haja persones que estiguen en els dos i unes altres queden "descobertes", amb la finalitat d'"evitar duplicitats" o les "manques" de no poder arribar a qui ho necessite amb la Renda Valenciana d'Inclusió.