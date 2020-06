Cultura.- Markel Redondo guanya la IV Beca Fragments amb un assaig fotogràfic sobre "urbanisme brutal" i territori

Segons explica l'autor en la seua proposta, viatjarà "per tot el territori amb la finalitat d'establir un relat contemporani dels paisatges afectats per l'urbanisme brutal entre la dècada dels 90 i els 2000, posant especial atenció a les zones del litoral".

L'objectiu final, assenyala Redondo, és el de documentar els efectes que produeixen el desenvolupisme urbà, el turisme i la desertització tant en el paisatge, com en els habitants.

"Espere que el projecte servisca també per a reflexionar sobre el tipus d'entorn i el tipus de turisme que volem", afirma en un comunicat, al mateix temps que qüestiona si la societat busca un turisme de masses que vol "sol, golf i festa o un turisme sostenible que respecte el medi ambient i siga coherent amb l'entorn i la resta d'habitants".

Markel Redondo (Bilbao, 1978) és graduat en fotografia i vídeo per la Universitat de Bolton (el Regne Unit). Va completar els seus estudis a la Xina amb un Màster en fotoperiodisme. Ha col·laborat per a diversos mitjans internacionals i estatals com Times, New York Times, Le Monde, Stern i El País Semanal, entre uns altres. Actualment està representat per Panos Pictures i des de 2018 és operador de drons habilitat per AESA a Espanya.

Ha participat en diferents exposicions i festivals com Getxophoto, DOCfield Barcelona, Singapore International Photo Festival, Angkor Photo festival i Guernsey Photo Festival.

EXPOSICIÓ I FOTOLLIBRE

El guanyador de la quarta edició de la beca disposarà d'un any per a realitzar el seu projecte, amb un pressupost de 6.000 euros en honoraris i un mínim de 9.000 per a la producció d'una exposició i un fotollibre.

Fragments, amb la coorganización de la Generalitat Valenciana, la col·laboració del MuVIM i de l'Àrea de Cultura de la Diputació de València, i el compromís i patrocini d'Aigües de València és un projecte cultural compost per una beca de producció, un projecte expositiu, un projecte editorial i un programa d'activitats que reflexionen sobre el periodisme gràfic.