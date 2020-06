Coronavirus.- El Consell té "tot preparat" per a una fase 3 en la qual "el gran repte és mantindre en la traçabilitat"

Així s'ha pronunciat Oltra aquest divendres en la roda de premsa posterior al ple del Consell, en la qual ha descartat que s'estiguen plantejant mesures com establir "quarantenes d'hores" als turistes que arriben al territori valencià.

No obstant açò, ha indicat que "és molt important d'on prové un positiu i amb qui ha estat per a establir les quarantenes que facen falta". "En aquest moment, estem en eixe escenari de controlar la traçabilitat, tampoc volem generar una espècie d'estat d'alarma".

Per açò, ha incidit que és "molt important" que les persones mantinguen les mesures higièniques: mascareta, distància personal i higiene de mans. "De moment, són l'única vacuna que tenim, perquè no tenim la de veres", ha agregat.

En aquest sentit, ha indicat que "per als visitants, regeix la mateixa normativa que per als que vivim ací".

MESURES EN FASE 3

Respecte a les mesures que han proposat les diferents conselleries per a la fase 3, Oltra ha indicat que "s'han fet en el marc global del que s'ha parlat en altres territoris". "No anem a inventar la pólvora, no hi ha grans novetats", ha assenyalat i ha recordat que s'ha proposat obrir els espais de joc i oci infantil en els parcs.

Pel que fa al seu departament, la també consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha indicat que les residències estaran sota vigilància mèdica "fins que hi haja raons perquè l'estiguen". "La vigilància és en l'estricte àmbit mèdic, la resta de competències són d'igualtat, les decisions mèdiques les té sanitat", ha indicat.

D'altra banda, Oltra també ha reiterat la petició del Consell perquè els ciutadans es puguen moure en l'interior de la Comunitat Valenciana, així com tindre la possibilitat de viatjar a regions limítrofes que es troben en la mateixa fase.