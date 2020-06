Ford Almussafes rep 440 voluntaris per a l'ERO que afectarà 350 treballadors

Aquestes xifres fan preveure que no haurà "eixides traumàtiques" en la fàbrica que era l'"objectiu" del Comité d'empresa, ha apuntat el seu president i portaveu d'UGT en Ford Almussafes, Carlos Faubel.

El 50% dels treballadors afectats per l'ERO eixirà de la factoria valenciana a principis del mes de juliol i l'altre 50% a l'octubre, ha explicat a Europa Press el dirigent sindical.

L'empresa va plantejar aquest ERO ja abans de la crisi generada per la Covid-19, davant la necessitat de baixar la producció en uns cent vehicles diaris per un "continu descens de vendes". La pandèmia va obligar a paralitzar les negociacions durant les primeres setmanes de confinament però finalment es van reprendre i es va aconseguir un acord el passat 28 de maig, amb el suport d'UGT i CC.OO.

La pandèmia per la seua banda va portar a la marca de l'oval a realitzar un Expedient de Regulació d'Ocupació Temporal (ERTO) escalonat "per causes productives i organitzatives" per a 2.700 treballadors al maig, 1.500 al juny i prop de 1.100 al juliol, encara que la majoria ja s'han recuperat, ha assenyalat Faubel.

NOU ERTO DE DOS DIES

No obstant açò, la crisi generada per la Covid-19 ha fet que algunes xarxes de proveïdors "es ressenten" i la falta de subministraments d'algunes peces ha fet que Ford Almussafes paralitze de nou la seua producció durant dos dies, des d'aquest diumenge 13 de juny a les 22.00 hores, quan arranca el torn de nit i romandrà tancada el dilluns i dimarts, 15 i 16 de juny.

Durant aquests dos dies, la fàbrica valenciana deixarà de produir 3.000 vehicles i els treballadors estaran sotmesos en un nou ERTO. "Esperem que siga l'última aturada en la fàbrica, l'últim contratemps, almenys, fins al cap de l'estiu", confia Faubel.

Segons ha dit, quan el dimecres es reprenga l'activitat ja quasi no quedarà gent en l'ERTO anterior, únicament faltarà per tornar una part de Motors, i es tornarà a treballar amb els tres torns habituals.

En tot cas, el dirigent sindical ha assenyalat que, amb els "vaivens" que s'estan produint en aquests temps és "difícil aventurar" què ocorrerà en l'última part de l'any, doncs tot apunta a certa "inestabilitat".